Mediante una comunicación enviada al presidente del Congreso, el senador liberal Lidio García, y el secretario general del Senado, Diego González, el Partido Cambio Radical manifestó su rechazo ante el incumplimiento de las sanciones proferidas por el Consejo de Control Ético de esa colectividad en contra de los senadores Ana María Castañeda (segunda vicepresidenta del Senado) y Temístocles Ortega.

Los dos congresistas habían sido sancionados por el incumplimiento del régimen de bancadas, por no votar en contra de la consulta popular del presidente Petro, con la pérdida de voz y voto durante 11 meses el pasado 18 de julio, decisión que fue ratificada el 23 y 30 de julio por parte del Comité Central de Cambio Radical.

Sin embargo, según el documento firmado por el secretario general del partido, Germán Córdoba, el senador Ortega ha participado y votado varios proyectos de ley tanto en la Comisión Primera como en la plenaria del Senado durante el mes de agosto; por lo que pidieron certificar si tanto Ortega como Castañeda han violado la sanción impuesta.

Cambio Radical pide aplicar sanción contra senadores Ana M. Castañeda y Temístocles Ortega

En el documento señalan que la sanción fue apelada y resuelta en segunda instancia y que en el caso de una impugnación ante el Consejo Nacional Electoral, la suspensión de las sanciones sólo aplica a las directivas de los partidos y no a sus militantes, como es el caso de los senadores cuestionados.

Desde el partido concluyen que de confirmarse la no aplicación de la sanción, todos los proyectos votados por estos dos senadores podrían estar viciados, así como cualquier votación que hagan en procesos de elección, como el caso de la elección de magistrado de la Corte Constitucional que se realizará este miércoles 3 de septiembre.