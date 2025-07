Si llega a pasarle algo a Lina María Garrido hacemos responsable al Gobierno: Cambio Radical

La representante a la Cámara de Cambio Radical, Lina Garrido, hizo una intervención de réplica al discurso del presidente Gustavo Petro este 20 de julio en el Congreso.

La intervención de Garrido fue aplaudida por la oposición y cuestionada por algunos funcionarios del Gobierno. Incluso, el mismo presidente Petro se refirió al tema por medio de su cuenta de X.

“No estoy acostumbrado a salir corriendo. Escuché toda la intervención de la parlamentaria Garrido, no dio cifras, no demostró que las mías sean falsas. Y solo escuché insultos y mentiras. Vuelvo a repetirlo, tenemos una oposición que solo se basa en el insulto y la mentira. Y de acuerdo a mi experiencia, creo que la representante Garrido no quedará en mi memoria”, dijo Petro.

Garrido le respondió, también por X, asegurando “el tormento tuyo soy yo”. Posteriormente, también hubo un cruce de mensajes entre el ministro del Interior, Armando Benedetti y la representante Garrido.

“Este es un país de cafres, dijo Echandía. Magistral discurso de Gustavo Petro y no hubo nadie de la oposición que haya revertido con estadísticas lo que él dijo. Pero los medios sí recogen lo que una persona vulgar, ordinaria, grosera, sin preparación, sin argumentos, y sin cifras, dijo. A pesar de las falsas narrativas de los medios, queda claro el éxito del Gobierno en la economía, en lo social, en la reivindicación de la clase trabajadora, en el turismo y la agricultura. Por eso en encuestas que son adversas al Gobierno aparece con más del 40% de aprobación”, dijo Benedetti.

A este mensaje Garrido respondió por X asegurando: “Respete a Colombia; aquí el único “cafre” es usted, drogadicto y agresor de mujeres. Y ni se le ocurra amenazarme con cuchillo, como lo hizo con su esposa en España: le iría mal; yo sí me le paro duro”.

Publicidad

El ministro del Interior anunció que había denunciado a Garrido por injuria y calumnia. Posteriormente, se conoció un comunicado de Cambio Radical.

En el documento, desde el partido de oposición aseguran que Garrido habría recibido mensajes de odio y violencia por parte de sectores cercanos al Gobierno.

“Desde el Partido Cambio Radical rechazamos con contundencia las expresiones de odio y violencia verbal dirigidas contra nuestra representante Lina María Garrido, como también, el continuo hostigamiento que se promueve desde el Gobierno de Petro. Ya es hora que se detengan”, dice el partido.

Publicidad

Ante esta situación, desde Cambio Radical le exigieron al Gobierno respeto por la oposición y garantías políticas.

“Advertimos: si llega a pasarle algo a la representante Lina María Garrido o a cualquier congresista de Cambio Radical, hacemos responsable al Gobierno Nacional y a quienes, con su discurso, promueven el odio”, señala el comunicado del partido.