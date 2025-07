"Esperaba más; está ahí por un cargo": Lina María Garrido arremete contra Francia Márquez

La representante a la Cámara Lina María Garrido, del partido Cambio Radical, arremetió contra la vicepresidenta Francia Márquez, cuestionando su papel en el gobierno de Gustavo Petro y asegurando que su presencia en el poder "es solo por el cargo". La declaración en Mañanas Blu, generó polémica tras el fuerte discurso que la congresista.

“Yo esperaba más de Francia Márquez”, dijo Garrido con tono directo. “Creía que su papel en el gobierno debía tener mayor relevancia. Pero bastó con que el presidente la hiciera a un lado para que se entregara. Me siento decepcionada del papel que pudo haber representado y no asumió”.



Críticas por silencio y falta de acción de Francia Márquez

Durante la entrevista con la mesa de Blu Radio, Lina Garrido explicó que, cuando el presidente Petro le retiró a Francia el control del Ministerio de Igualdad, ella le envió una carta pidiéndole que renunciara con dignidad. “Le apelé a esos principios por los que alguna vez la respetamos, pero nunca respondió. Se quedó callada y desapareció”, aseguró.

La representante relató que durante la instalación del Congreso, tuvo a Márquez justo en frente. “La miré a los ojos y le dije lo que pensaba: el presidente la utilizó, la instrumentalizó para ganar votos y luego la despreció”, dijo. “¿Cómo es posible que, siendo la mujer más poderosa del país, guarde silencio ante un irrespeto así?”

Para Garrido, la vicepresidenta perdió toda autoridad moral al no cuestionar al gobierno que ayudó a formar. “Si uno siente que el mismo gobierno al que ayudó a llegar lo desprecia, no tiene nada que hacer ahí. Y ella decidió quedarse”, afirmó. “Hoy no representa a nadie, ni siquiera a las comunidades que esperaban que fuera su voz”.

Lina Garrido, vicepresidenta de la Cámara // X;: @linamariagarri1

Hay agresores en el poder y la traición de Petro

La congresista también cuestionó con dureza el discurso feminista del presidente Gustavo Petro. “Petro traicionó al feminismo. Nombró a hombres acusados de violencia contra mujeres en cargos clave”, dijo, mencionando a Armando Benedetti y al director de RTVC, Hollman Morris.

Garrido se negó incluso a compartir mesa con Benedetti en el Congreso, recordando que “no se trata de temas personales, sino de coherencia política”. Agregó que es incoherente hablar de defensa de las mujeres mientras se nombra a figuras con antecedentes de maltrato. “Eso es falso feminismo. Nosotras no pedimos privilegios, sino respeto, y este gobierno no lo ha dado”, expresó.

En su intervención final, Garrido dejó claro que su postura no es ideológica, sino ética. “Yo no me elijo con las banderas del feminismo, pero soy mujer, y lo mínimo que exijo es respeto. Si Francia Márquez no lo exige, entonces solo está ahí por el cargo”.

Las declaraciones de Lina Garrido en Blu Radio se suman a un ambiente de tensión creciente entre la oposición y el Gobierno, y marcan un punto de quiebre en la imagen pública de la vicepresidenta, cuya gestión sigue siendo centro de debate en medio del ocaso del mandato de Gustavo Petro.