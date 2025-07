"Petro es un traidor y mentiroso; el cambio salió chimbo": Lina María Garrido

Aún resuena en redes sociales y círculos políticos la contundente intervención de la representante a la Cámara por el departamento de Arauca, Lina María Garrido, quien en la instalación del Congreso respondió sin tapujos al discurso de más de dos horas del presidente Gustavo Petro. En una entrevista para Mañanas Blu, Garrido ratificó sus señalamientos: calificó a Petro de “traidor” y “mentiroso”, y sostuvo que el prometido cambio “salió chimbo”.

Con voz firme, la congresista del partido Cambio Radical explicó por qué, pese a haber votado por Petro en segunda vuelta en 2022, hoy lidera con vehemencia la oposición. “Yo voté por Gustavo Petro porque estaba cansada de la violencia en Arauca. Creí que traería paz, pero hoy reconozco que fue un error”, dijo. Según afirmó, Petro no solo no ha cumplido sus promesas, sino que ha traicionado los ideales que defendía durante su carrera política.



Del voto esperanzado a la indignación: “El cambio salió chimbo”

Garrido reconoce que votó por Petro sin ser petrista, ni de izquierda. Lo hizo, explica, con la esperanza de que el presidente pusiera fin al conflicto armado con el ELN, grupo que ha causado graves afectaciones en su departamento. Sin embargo, rápidamente —dice— se dio cuenta del desencanto: “No había que esperar mucho para entender que el cambio era un fraude. Todo fue palabrería”.

Durante la entrevista, la representante criticó la falta de liderazgo, la desconexión con el pueblo y la instrumentalización de causas sociales como el feminismo y el ambientalismo: “Petro ha utilizado banderas nobles como disfraces para ganar votos. Lo único que le faltaba era ser negro para ganarse el voto afro”.

Un discurso viral: “No podía callarme más”

La réplica de Garrido al presidente Petro se extendió por cerca de 20 minutos y fue ampliamente compartida en redes sociales. La representante no escatimó calificativos al señalar que “había un olor nauseabundo en el Congreso” y que no podía hablar de otra forma porque “hay indignación en mi corazón y dolor en las familias de Colombia”.

La parlamentaria asegura que su intención era “conectar con el pueblo” y convertirse en la voz de quienes se sienten traicionados: “Yo soy una mujer de territorio, franca y frentera. Ayer hablé por las víctimas, por quienes sienten su dignidad pisoteada”.

Respecto a los señalamientos de que su tono fue irrespetuoso, respondió que no se arrepiente: “Decir la verdad no es ser irrespetuosa. Ser franca en tiempos de mentira es un acto de dignidad”.

Publicidad

Una acusación directa: “Petro traicionó a Colombia”

En los momentos más álgidos de su intervención, Garrido calificó a Petro como un “traidor y mentiroso”. Justificó sus palabras señalando que el presidente ha engañado a todos los sectores que lo apoyaron, incumpliendo sus promesas de justicia, paz y equidad.

Cada bandera que levantó ha sido una mentira: la paz, el feminismo, la defensa del medio ambiente. Todo ha sido una puesta en escena para ganar poder sentenció.

Criticó además el respaldo presidencial al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, a quien tiene denunciado penalmente, y denunció la falta de acción frente a la muerte de niños en La Guajira: “¿Cómo es posible que hable del dolor de Palestina y se haya robado el dinero de nuestros niños? Eso huele mal, eso huele podrido”, exclamó.

Publicidad

Silencio en la Vicepresidencia: crítica a Francia Márquez

Uno de los pasajes más comentados de su intervención fue la fuerte crítica que dirigió a la vicepresidenta Francia Márquez, a quien calificó de “indigna” por guardar silencio frente a lo que considera el desprecio del presidente hacia ella. “La eligieron por el activismo que decía representar, pero se dejó usar y luego desapareció. Yo esperaba más de ella”, manifestó.

Lamentó que Márquez no haya defendido con la misma energía los principios por los que se hizo reconocida. “Somos mujeres y a las mujeres no nos regalan nada. Nos hemos ganado estos espacios. Francia tenía la oportunidad de alzar la voz, pero prefirió callar”, agregó.

Garrido reconoció que su fuerte discurso puede elevar su nivel de riesgo, especialmente por los señalamientos a actores criminales amparados por el Gobierno. No obstante, reafirmó su compromiso con la defensa de la democracia: “Este capítulo oscuro lo vamos a superar. Hay millones de colombianos que quieren recuperar la esperanza”.

Finalmente, frente al desdén que expresó el presidente Petro en redes sociales —quien escribió que no la recordaría—, Garrido fue tajante: “Él me miró. Y no me olvidará. Porque ayer no hablé como congresista, hablé por Colombia”.

La representante concluyó con un llamado a los ciudadanos para que en 2026 ejerzan su voto con conciencia. “No más mentiras, no más mesías, no más engaños. Colombia merece un liderazgo que no se disfrace de lo que no es”, dijo.