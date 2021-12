¿Candidata presidencial? Íngrid Betancourt pide libertad para decidir cómo “servir a Colombia”

La excongresista Íngrid Betancourt , en diálogo con Mañanas BLU, pidió que la dejen en libertar para decidir cómo le puede servir a Colombia. Esto ante la pregunta de si quiere ser candidata a la Presidencia de la República.

Betancourt, quien hace parte de la alianza Centro Esperanza, calificó de noticia falsa el rumor que indica que será candidata y pidió paciencia.

“Me lo han preguntado tanto. Ayer comencé a ver noticias que daban por hecho que me iba a lanzar. Eso es solo fake news. Déjenme la libertar, por favor, no me pongan contra la pared. Déjenme tener un espacio para pensar desde dónde quiero ayudar a Colombia”, aclaró

De otro lado, dijo que no volverá a votar por Petro , porque, según dijo, su proyecto es agresivo, que incomoda a muchos colombianos.

Hay una retórica contra muchos empresarios. Colombia no puede seguir adelante castigando a los empresarios”, dijo Betancourt.

Además, se pronunció por la posible llegada del exgobernador Luis Pérez a la coalición del Pacto Histórico y manifestó que entiende a quienes hoy critican a Petro por aceptarlo.

“Estoy hablando de la reacción valiente y valerosa de quienes están indignados por la llegada de Luis Pérez a la coalición de Petro. No todo vale, uno puede venderle el alma al diablo para llegar a la Presidencia”, puntualizó.

