Uno no puede venderle el alma al diablo para llegar a la Presidencia: Íngrid Betancourt a Petro

Íngrid Betancourt se refirió en Mañanas BLU al proyecto político de Gustavo Petro para la Presidencia de la República, el cual lo calificó como "agresivo" e "incomodo" para muchos colombianos.

"Pienso que la opción de Petro se ha desdibujado muchísimo, no solo desde un punto de vista ideológico. Es un proyecto casi que agresivo el cual pone muy incomodo a muchos colombianos que quieren consolidar lo que Colombia ha construido. Hay una retorica contra los empresarios, Colombia no puede salir adelante castigando a los empresarios", indicó Betancourt.

Por otro lado, Íngrid Betancourt dijo que el proyecto de Petro "lleva al pasado".

"En el proyecto hay algo que nos lleva al pasado con esa visión de que una vez que se está en el gobierno se espichan botones y se arreglan muchas cosas, eso no es así", aseveró.

Sobre la alianzas en la coalición de Petro

"Están llegando a la coalición de Petro personas que desdibujan totalmente la posibilidad de un cambio tranquilo. Allá está gente muy comprometida, con un pasado muy difícil. ¿Qué cambio puede haber?. Uno no puede venderle el alma al diablo para llegar a la Presidencia, por eso estoy en la coalición Centro Esperanza. No nos vamos a vender", afirmó Betancourt.

Publicidad

¿Volvería a votar por Petro?

Obviamente no (volvería a votar por Petro), si yo estuviera pensando en votar por Petro estaría allá. La opción de Petro se ha desdibujado", enfatizó.

¿Se lanzaría a la Presidencia de la República?

"No. ¿porqué razón? déjenme la libertad, no me pongan contra la pared, quiero tener un espacio para ayudar a Colombia. Déjenme mi espacio para, con toda la reflexión, decir desde donde yo quiero apoyar a esta coalición de Centro Esperanza", finalizó.

Escuche la entrevista completa aquí: