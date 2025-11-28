Centro Democrático contratará dos firmas para encuesta ¿cómo se elegirá el candidato?

El Centro Democrático informó que a partir de este viernes la firma CADEM, de Chile, empezará el proceso para realizar la encuesta con la cual se elegirá al candidato a la presidencia del partido. Sin embargo, habrá también otra firma, que aún no se conoce, y que hará parte del proceso.

“A partir de este viernes 28 de noviembre, la firma CADEM de Chile, a través de su partner en Colombia, dará inicio a un estudio cuantitativo nacional mediante entrevistas autoadministradas vía web, basadas en un cuestionario previamente acordado entre las partes, para determinar quiénes serán los candidatos del Partido a la consulta de marzo”, señalan desde el Centro Democrático.

Es importante recordar que el partido antes había elegido a otra firma, sin embargo, hubo diferencias entre algunos precandidatos que llevaron a cancelar esa encuesta y a aplazar la fecha para revelar el candidato presidencial. Próximamente se conocerá la otra firma que hará parte del proceso.

“El estudio contará con una muestra de 2.100 entrevistas, aplicadas a ciudadanos en general y distribuidas por regiones en todo el país. Una segunda firma encuestadora iniciará su respectivo estudio cuantitativo en los próximos días. Un día antes del inicio, se enviará a la militancia y a la opinión pública toda la información y detalles pertinentes”, agregó el Centro Democrático.



Es importante recordar que los precandidatos del partido son Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Miguel Uribe Londoño y Paola Holguín.

“Los resultados de las encuestas se darán a conocer a mediados del mes de diciembre. El proceso contará con una firma auditora internacional independiente que realizará la verificación de las encuestas desarrolladas. La Dirección Nacional del Partido conformó un comité consultivo para acompañar el proceso en lo referente a garantías y transparencia del mismo”, explicó el Centro Democrático.