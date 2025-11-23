Uribe pide claridad para elegir candidato del Centro Democrático y llama a definir coaliciones

El Centro Democrático volvió a aplazar la fecha para definir su candidato presidencial de cara a las elecciones de 2026. En medio de un foro con los precandidatos, el expresidente Álvaro Uribe se refirió a las coaliciones y al futuro del partido, mientras continúan las discusiones internas sobre el mecanismo de selección.

“La coalición no puede ser apresurada ni restringida, hay que ir con precaución para tener una transmisión tan grande que permita que la democracia colombiana el año entrante, la línea sea vitalicia y no siga el actual gobierno de la destrucción”, indicó.

El presidente de la colectividad, Gabriel Vallejo, confirmó que el partido espera anunciar a sus aspirantes antes del 15 de diciembre de 2025. Señaló que avanzan en los preparativos y que mantendrán un recorrido por las regiones para presentar sus propuestas y “reconstituir el país”, según afirmó en su cuenta de X.

La definición del candidato estaba prevista para noviembre de 2025, pero el proceso se interrumpió tras el retiro de la firma Atlas Intel, que iba a realizar las encuestas para resolver la disputa interna. Ante este escenario, las senadoras Paola Holguín, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal presentaron al expresidente Uribe una nueva propuesta: realizar dos encuestas internacionales y mantener en absoluta reserva los nombres de las empresas encargadas para evitar presiones de las campañas.



El planteamiento establece que los resultados se podrían divulgar entre el 10 y el 14 de diciembre de 2025, dando margen para que los precandidatos que no resulten elegidos puedan aspirar a un lugar en la lista al Senado.

La colectividad enfrenta una crisis interna que ha impedido unificar postura y definir un método definitivo. Mientras tanto, Vallejo insistió en que trabajan para consolidar una candidatura fuerte y ordenada de cara a 2026. Resta por ver si el partido logrará consenso o si la decisión dependerá de la influencia histórica del expresidente Uribe dentro de la organización.

