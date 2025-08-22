Centro Democrático elige a su quinto precandidato a la Presidencia: la estrategia, lista

El senador Andrés Guerra es uno de los precandidatos presidenciales por el Centro Democrático y en Patos al Agua de Mañanas Blu con Camila Zuluaga expuso sus prioridades y la visión de su partido, haciendo un fuerte énfasis en la seguridad nacional y la oposición al actual Gobierno.



Seguridad nacional: una visión "emocional" y crítica a la paz total

Guerra fue contundente en su crítica a la política de paz total del Gobierno, calificándola directamente como “un desastre total del señor Gustavo Petro”. Desde el 7 de agosto de 2022, el Centro Democrático ha sido, según el senador, “el único partido que (...) ha presentado oposición concreta, contundente en el tema de la paz total”.

Su propuesta en materia de seguridad, que describió como “un tema emocional”, se centra en el respaldo a las fuerzas armadas. Manifestó su intención de dedicar 35 días a “recorrer todas las bases de la policía y del Ejército, motivando” a la “tropa” que está hoy desmotivada por la falta de apoyo, de acompañamiento y de un Gobierno y de un presidente que “se ha alejado de esa confianza”, según indicó.

Guerra aclaró que los movimientos dentro del Centro Democrático no son una "pugna" sino "procesas normales internos". Destacó que su partido es "el único partido en Colombia que hace un año decidió con cinco precandidatos recorrer el país" y que ha estado "recogiendo informes, insumos para presentarle una propuesta seria al país".

Tras el magnicidio de Miguel Uribe, el partido se enfocó en el reemplazo de su candidatura. Guerra insistió en que “quien escoja la familia de Miguel para ser reemplazado, el partido debe aceptarlo, recibir y continuar nuevamente una campaña que prácticamente está esperando un nuevo inicio”.

Minutos después de esta declaración, el Centro Democrático confirmó que el quinto precandidato presidencial será Miguel Uribe Londoño, papá de Miguel Uribe.



Estrategia electoral para la Presidencia en 2026

El precandidato Guerra es pragmático respecto a las posibilidades de ganar la Presidencia en solitario. La estrategia del Centro Democrático es avanzar con los cinco precandidatos para que en "diciembre o enero tengan un único candidato".

Posteriormente, para marzo, se buscaría una “gran consulta”. Este enfoque multipartidista es, a su juicio, “la manera de poder tener la posibilidad, oportunidad de ganar la Presidencia en el 2026”.

Publicidad

Es importante señalar que la fecha límite para definir el candidato interno, inicialmente considerada para septiembre por el expresidente Uribe, ha sido modificada y se ha fijado entre "diciembre y enero".