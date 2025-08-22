Miguel Uribe Londoño, perfil del nuevo precandidato presidencial del Centro Democrático

Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado Miguel Uribe Turbay, será el quinto precandidato a la presidencia del Centro Democrático. La noticia se dio a conocer esta viernes, 22 de agosto, en horas de tarde a través de un comunicado.

El partido Centro Democrático y sus precandidatos presidenciales le dan la bienvenida al señor Miguel Uribe Londoño, quien, a partir del día de hoy, ingresa al proceso de selección del candidato presidencial. Al igual que los otros precandidatos presidenciales, el señor Miguel Uribe Londoño tendrá la obligación de participar de todos los debates y actividades del partido señaló el Centro Democrático.

Quién es Miguel Uribe Londoño y qué cargos ha ocupado

Miguel Uribe Londoño ha sido conocido como una figura destacada en la esfera política y gremial de Colombia, conocido por su carrera y por las profundas tragedias personales que han marcado su vida, incluida la reciente y dolorosa pérdida de su hijo, el senador Miguel Uribe Turbay y al de su esposa Diana Turbay en 1991.

Foto: Miguel Uribe Turbay

Uribe Londoño cuenta con una sólida formación académica y una amplia experiencia en el sector público y privado:



Es economista y abogado.

Inició su carrera política como concejal de Bogotá entre 1988 y 1990 por un movimiento conservador.

Posteriormente, fue senador conservador entre 1990 y 1991.

Ocupó la presidencia de la Federación Nacional de Cacaoteros.

Se postuló como candidato al Senado en 1998, aunque sin éxito.

En el ámbito de los medios de comunicación, fue uno de los accionistas del noticiero Criptón, que dirigía su esposa Diana Turbay al momento de su secuestro y asesinato.

A principios de la década de 2000, estuvo implicado en un escándalo por un préstamo otorgado por el Banco del Estado sin las garantías requeridas, lo que lo llevó a prisión temporalmente. Sin embargo, fue absuelto de manera definitiva en 2003 al demostrarse la inexistencia de delito y la falta de pruebas.



Familia y esposa de Miguel Uribe Londoño

La vida de Miguel Uribe Londoño ha estado profundamente marcada por la violencia política y el dolor personal.



Su esposa fue Diana Turbay Quintero, una reconocida periodista colombiana e hija del expresidente Julio César Turbay Ayala.

una reconocida periodista colombiana e hija del expresidente Julio César Turbay Ayala. Fruto de su matrimonio con Diana Turbay, nació su hijo, Miguel Uribe Turbay, en 1986. Tras la muerte de su esposa, Uribe Londoño asumió el desafío de criar a su hijo en medio del luto y la exposición pública.

Qué edad tiene Miguel Uribe Londoño

Miguel Uribe Londoño tiene 79 años y cumplirá los 80 años en noviembre de 2025.