Centro Democrático hará dos encuestas y tendría dos candidatos a Presidencia

El Centro Democrático utilizará un modelo mixto para elegir a su candidato o sus candidatos a la Presidencia, el pasado viernes la firma chilena CADEM inició una encuesta que se aplicará en todas las regiones del país y en la que se le preguntará a la ciudadanía en general su preferencia frente a los cuatro candidatos a la presidencia. En total se harán 2.100 entrevistas.

Sin embargo, a partir de hoy la firma Panel Ciudadano hará otra encuesta, pero esta será únicamente para miembros del Centro Democrático.

“Los 4.818 ciudadanos a consultar son militantes activos del partido, donde se encuentran miembros de los comités municipales, departamentales y dirección nacional, así como la totalidad de las credenciales vigentes tales como consejeros municipales de juventud, ediles, concejales, diputados, representantes a la Cámara y senadores”, señala el comunicado del partido.

Centro Democrático X: @CeDemocratico

Finalmente, lo que hará el uribismo será ponderar los resultados de ambas encuestas y así se elegirá al candidato o a los candidatos que posteriormente irán a una consulta el 8 de marzo con sectores y candidatos opositores al Gobierno Petro.



“Para garantizar la seguridad del proceso, se tendrá una firma independiente experta en ciberseguridad. Este proceso tendrá un sistema que permite la auditoría total y al detalle por parte de los precandidatos”, señala el Centro Democrático.

Hasta el momento, los candidatos del uribismo son Paola Holguín, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Miguel Uribe Londoño.