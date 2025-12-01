En vivo
Blu Radio  / Política  / Centro Democrático hará dos encuestas y tendría dos candidatos a Presidencia

Centro Democrático hará dos encuestas y tendría dos candidatos a Presidencia

A partir de hoy, la firma chilena Panel Ciudadano hará una consulta a los 4.818 miembros del partido Centro Democrático sobre los candidatos presidenciales.

