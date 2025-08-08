Publicidad

Blu Radio  / Política  / Centro Democrático hará encuesta para luego adelantar consulta con otros sectores

Centro Democrático hará encuesta para luego adelantar consulta con otros sectores

Desde el partido aseguran que han tomado la decisión de que si el proceso de recuperación del senador Miguel Uribe alcanza un punto satisfactorio para esa fecha será el candidato del Centro Democrático

Centro Democrático hará encuesta para luego adelantar consulta con otros sectores
Foto: Centro Democrático
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: agosto 08, 2025 12:21 p. m.

Los precandidatos del Centro Democrático, junto al expresidente Álvaro Uribe, han tomado dos decisiones de cara a las elecciones presidenciales del 2026.

La primera de ellas es que se hará una encuesta para elegir al candidato del partido y posteriormente esa persona irá a una consulta más amplia.

A finales de octubre o noviembre se hará una encuesta para elegir un candidato único que vaya a una consulta mucho más amplia de un sector de unidad alternativo al actual Gobierno
dijo la senadora y precandidata Paola Holguín.

Además, el partido también ha decidido que si el proceso de recuperación del senador Miguel Uribe alcanza un punto satisfactorio para esa fecha será el candidato del Centro Democrático.

“Si Dios nos ayuda, obra el milagro y el senador Miguel Uribe está en condiciones él sería nuestro candidato”, agregó Holguín. Los precandidatos del Centro Democrático son: Andrés Guerra, Paola Holguín, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Miguel Uribe.

