Blu Radio  / Política  / Cierran las inscripciones para las elecciones atípicas del Magdalena: estos son los candidatos

Cierran las inscripciones para las elecciones atípicas del Magdalena: estos son los candidatos

El cierre del plazo marca el inicio formal de una contienda que se adelanta en un departamento cuya gobernación fue anulada por decisión del Consejo de Estado.

Cierran las inscripciones para las elecciones atípicas del Magdalena
Foto: Suministrada
Por: William Agudelo
|
Actualizado: 11 de oct, 2025

A cinco candidatos ascendió la lista oficial tras el cierre del periodo de inscripciones en las elecciones atípicas del Magdalena: Luis Santana Galeth (Dignidad y Compromiso) y Rafael Noya (Movimiento En el Magdalena Cabemos Todos) se convirtieron en los últimos aspirantes inscritos para asumir la gobernación que quedó vacante tras la decisión del Consejo de Estado.

Este proceso extraordinario surge luego de que se declarara nula la elección de Rafael Martínez por haber incurrido en doble militancia, una decisión ratificada por el máximo tribunal del país. Como consecuencia, el cargo fue declarado vacante y se abrió el camino para que el presidente nombrara gobernador encargado y se convoquen elecciones para completar el periodo institucional.

Las cinco aspiraciones confirmadas hasta ahora son:

  • Margarita Guerra, exdiputada que renunció para aspirar con el apoyo de Carlos Caicedo, se convierte en la carta del caicedismo para mantener la gobernación.
  • Miguel Martínez, exconcejal de Santa Marta que renunció para entrar al terreno departamental.
  • Rafael Noya, quien rompió con su antiguo movimiento Fuerza Ciudadana (el caicedismo) y hoy se presenta como opción disidente que busca unir a todos los políticos.
  • Luis Santana, representante de la línea fajardista en el Magdalena.
  • Raúl Carbonó, por el partido Demócrata Colombiano.

Aunque el tarjetón empieza a tomar forma, aún puede haber cambios: el próximo 20 de octubre vence el plazo para modificaciones en las candidaturas. Después de esa fecha, las aspiraciones estarán definidas y los partidos podrán centrarse en la campaña política.

Con la formalización de los aspirantes, el Magdalena entra en fase electoral plena. Ahora comienza la carrera por capturar votos, firmar apoyos y construir propuestas que conecten con los ciudadanos conscientes de que esta elección tendrá más que significado simbólico: definirá quién conduce el departamento para completar el periodo pendiente.

