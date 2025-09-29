Elecciones atípicas del Magdalena: Rafael Noya, primer candidato inscrito

Las elecciones atípicas en el Magdalena, convocadas tras la nulidad de la elección de Rafael Martínez por parte del Consejo de Estado, comienzan a tomar forma. El primero en postularse como candidato a la Gobernación es Rafael Noya, exintegrante del movimiento Fuerza Ciudadana, quien decidió apartarse de esa colectividad luego de diferencias con las líneas dictadas por Carlos Caicedo, su antiguo jefe político.

Noya es reconocido por sus procesos políticos y sociales en el departamento y porque su elección como diputado fue anulada por doble militancia, un caso parecido al de su entonces copartidario, el exgobernador Rafael Martínez.

El hoy candidato argumentó que su aspiración busca superar la polarización que ha marcado los últimos años en la región. “Tomé la decisión de postularme porque creo que el Magdalena necesita una propuesta que una, más no una que divida. Mi compromiso es con la gente, no con caudillos ni agendas personales”, aseguró Noya en diálogo con BLU Radio.

La inscripción de Noya abre el escenario de una competencia que, según analistas, podría estar marcada por dos tendencias: los sectores leales al caicedismo, que aún no definen un candidato oficial, y las disidencias del mismo movimiento, que buscan capitalizar el descontento con la actual línea de liderazgo. A ellos se sumarán, seguramente, sectores de oposición que ven en estas elecciones una oportunidad para reposicionarse en el mapa político del Magdalena.



Noya, candidato a la Gobernación del Magdalena. Foto: suministrada.

El calendario electoral establece que las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de octubre y que la jornada de votación se llevará a cabo el 23 de noviembre, de acuerdo con el decreto expedido por el Gobierno Nacional. Hasta entonces, se espera que los diferentes partidos y movimientos anuncien sus cartas, lo que configurará un panorama electoral competitivo en medio de la coyuntura política que atraviesa el departamento.

En ese contexto, la candidatura de Noya marca el primer paso de una campaña que promete estar cargada de tensiones, alianzas inesperadas y un debate profundo sobre el rumbo del Magdalena en los próximos años.