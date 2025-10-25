CNE rechaza declaraciones de MinInterior donde descalificaba su ejercicio autónomo y legítimo

El Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó*enfáticamente las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien, según el organismo, “descalificó su ejercicio autónomo y legítimo” en el marco del proceso relacionado con la personería jurídica del Pacto Histórico y la consulta de este movimiento político, convocada para el próximo domingo 26 de octubre de 2025.

Desde el CNE reafirmaron su autonomía, actuando siempre con independencia, conforme lo establece el artículo 265 de la Constitución Política, la ley y los reglamentos que rigen la organización electoral. Estos principios otorgan al organismo la función de regular, inspeccionar y vigilar toda la actividad electoral, garantizando la transparencia, imparcialidad y legalidad de los procesos democráticos.

Asimismo, el Consejo señaló que la corporación no está llamada a realizar interpretaciones ajenas a su marco jurídico ni a asumir posiciones políticas sobre los asuntos que sean parte de sus objetos de estudio, garantizando así su independencia dentro de la Organización Electoral.

Por lo anterior, el CNE reiteró su compromiso con la independencia institucional, la separación de poderes y el principio de autonomía funcional, factores que constituyen pilares del Estado Social de Derecho. De esta manera, insistió en mantener un diálogo respetuoso con las demás instituciones del Estado, con el fin de preservar la confianza ciudadana en el sistema electoral.

