Blu Radio  / Política  / Complejo panorama de Petro, tras la inclusión en la Lista Clinton: programa completo, 26 de octubre

Complejo panorama de Petro, tras la inclusión en la Lista Clinton: programa completo, 26 de octubre

Escuche aquí el programa completo de Sala de Prensa Blu.

Sala De Prensa Blu
Sala De Prensa Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de oct, 2025

En este episodio de Sala de Prensa Blu, los panelistas analizan el impacto político y diplomático que enfrenta Colombia tras la sorpresiva inclusión del presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton, una medida sin precedentes en la historia del país.

Juan Camilo Merlano, corresponsal en Washington de Noticias Caracol, explica las implicaciones internacionales de esta decisión, que involucra al Departamento del Tesoro de Estados Unidos y pone a prueba las relaciones bilaterales entre Bogotá y Washington.

El analista y columnista Pedro Medellín profundiza en las consecuencias políticas, financieras y legales de esta sanción, advirtiendo sobre su alcance en la estabilidad institucional y la gobernabilidad del país.

Además, los analistas políticos Pedro Viveros y Gabriel Cifuentes examinan la respuesta del gobierno colombiano, las posibles salidas diplomáticas y la dura postura del expresidente Donald Trump frente al mandatario colombiano.

Un episodio clave para entender cómo este hecho reconfigura el panorama político nacional y las relaciones exteriores de Colombia.

Escuche el programa completo aquí:

