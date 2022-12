Con Partido de la U y Partido Conservador, Duque logra mayorías en el Congreso

El Gobierno de Iván Duque ya cuenta con mayorías para iniciar el trámite de su agenda legislativa en el Congreso. El Estatuto de la Oposición, que se estrena en este periodo, permitió conocer en este primer mes de mandato la posición que cada partido asumirá respecto al Gobierno.

En la mañana de este miércoles, los conservadores definieron la opción del oficialismo. Posteriormente, en una votación de 25 contra 16, el Partido de la U se sumó a esa coalición. Pese a esa definición, Duque no la tendrá fácil. Los que fueron derrotados, es decir, los 16 que pedían la independencia, buscarán la forma de tomar distancia de ese respaldo.

“Ya estoy buscando, con unos compañeros, cómo hacemos la escisión del partido, hasta aquí llegó el Partido de la U. Yo no quiero estar con esa gente ni con el Gobierno, de la forma en que están, ni como lo están haciendo. Hay varios que tenemos esa posición. Así que esta vaina se va a fregar”, sentenció el senador Armando Benedetti.

Benedetti además denunció que, supuestamente, el Gobierno estuvo ofreciendo prebendas a cambio de conseguir el apoyo del Partido de la Unidad, contrario a lo que profesan el presidente Iván Duque y su ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, sobre lo que han llamado el fin de la famosa ‘mermelada’.

“Lo que sucedió hoy es que el Gobierno se movió, los llamó, los reunió en la Sociedad Económica, les ofreció ‘mermelada’ y mantener la ‘mermelada’ que hay. El Gobierno se la pasa diciendo en todo lado que es histórico: hoy la U se fue por ‘mermelada’”, agregó el senador.

En el caso del Partido Liberal, eligieron la independencia. Según el jefe único de la colectividad, el expresidente César Gaviria, no recibieron una invitación formal del Gobierno para hacer parte de la bancada.

“A nosotros no nos han invitado a ser de la coalición de Gobierno, y es muy difícil uno declararse de una coalición a la que no lo han invitado. Nosotros votamos por el presidente Duque y no estamos arrepentidos porque creemos que ha ejercido el fuero presidencial. La agenda del Gobierno apenas se está construyendo y le tenemos que dar tiempo, muy seguramente lo vamos a acompañar en muchas cosas”, agregó Gaviria.

Los liberales se suman de esta forma a la posición de independencia que también adoptó el partido Cambio Radical e implica, en esencia, que no podrán recibir cargos en el Ejecutivo.

La oposición, por su parte, recibirá beneficios adicionales, entre estos mayor financiación y participación en medio de comunicación. Allí estarán el Polo Democrático, Alianza Verde, Mais, UP y la Farc.

Antes del viernes los partidos tendrán que hacer oficial estas decisiones ante el Consejo Nacional Electoral.

