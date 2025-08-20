Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Uribe en libertad
Alfredo Saade
Tensión Venezuela - EEUU
Mesitas del Colegio

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Congresistas del CD piden suspender a director de la UNP por omisiones con Miguel Uribe

Congresistas del CD piden suspender a director de la UNP por omisiones con Miguel Uribe

Cuatro congresistas del Centro Democrático le enviaron la solicitud al procurador Gregorio Eljach solicitando la suspensión provisional del director de la UNP.

Fiscalía revela detalle en pistola que usaron contra Miguel Uribe Turbay; hizo que perdiera potencia
Fiscalía revela detalle en pistola que usaron contra Miguel Uribe Turbay; hizo que perdiera potencia
Foto: Miguel Uribe - Facebook
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: agosto 20, 2025 03:35 p. m.

Los congresistas José Jaime Uscátegui, Paloma Valencia, Carlos Edward Osorio y Juan Espinal le enviaron una carta a la Procuraduría solicitando la suspensión provisional del director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, asegurando que cometió omisiones en cuanto a la seguridad del senador Miguel Uribe el día del atentado en su contra.

“Los congresistas de la República de Colombia, firmantes de la presente comunicación, nos dirigimos a usted para solicitar muy respetuosamente que se considere la suspensión provisional del director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez Ballesteros, en el marco de la investigación disciplinaria que actualmente adelanta la Procuraduría General de la Nación”, señala la carta enviada al procurador, Gregorio Eljach.

Director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez.
Director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez.
Foto: Noticias Caracol.

En el documento, los congresistas aseguran que la permanencia en el cargo del actual director de la UNP puede afectar el curso de la investigación y comprometer la confianza ciudadana en la institución.

“Han transcurrido más de dos meses desde el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, y conforme a lo que han ventilado los medios de comunicación, es evidente que la UNP incurrió en omisiones graves en la atención de múltiples solicitudes de seguridad. Esta negligencia resulta aún más preocupante si se tiene en cuenta que las amenazas contra lideres políticos y sociales no han cesado, tal y como lo demuestra el reciente atentado contra el Representante a la Cámara Julio César Triana en el departamento del Huila”, agregan los congresistas.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Miguel Uribe Turbay

Centro Democrático

Unidad Nacional de Protección UNP