Congresistas del CD piden suspender a director de la UNP por omisiones con Miguel Uribe

Los congresistas José Jaime Uscátegui, Paloma Valencia, Carlos Edward Osorio y Juan Espinal le enviaron una carta a la Procuraduría solicitando la suspensión provisional del director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, asegurando que cometió omisiones en cuanto a la seguridad del senador Miguel Uribe el día del atentado en su contra.

“Los congresistas de la República de Colombia, firmantes de la presente comunicación, nos dirigimos a usted para solicitar muy respetuosamente que se considere la suspensión provisional del director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez Ballesteros, en el marco de la investigación disciplinaria que actualmente adelanta la Procuraduría General de la Nación”, señala la carta enviada al procurador, Gregorio Eljach.

Director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez. Foto: Noticias Caracol.

En el documento, los congresistas aseguran que la permanencia en el cargo del actual director de la UNP puede afectar el curso de la investigación y comprometer la confianza ciudadana en la institución.

“Han transcurrido más de dos meses desde el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, y conforme a lo que han ventilado los medios de comunicación, es evidente que la UNP incurrió en omisiones graves en la atención de múltiples solicitudes de seguridad. Esta negligencia resulta aún más preocupante si se tiene en cuenta que las amenazas contra lideres políticos y sociales no han cesado, tal y como lo demuestra el reciente atentado contra el Representante a la Cámara Julio César Triana en el departamento del Huila”, agregan los congresistas.