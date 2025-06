¿Por qué Miguel Uribe solo tenía dos escoltas? Director de la UNP no sabía de seguimiento a su hijo

La seguridad del senador Miguel Uribe Turbayse ha convertido en el epicentro de un intenso debate nacional tras el atentado que sufrió el pasado sábado. Las miradas apuntan directamente a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a su director, Augusto Rodríguez, quien ha intentado explicar las "situaciones" que, según él, "coincidieron de manera temeraria" en la reducción del esquema de seguridad del político.

En una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Rodríguez fue cuestionado sobre por qué Uribe Turbay solo contaba con dos escoltas en el momento del ataque. El director de la UNP detalló que el esquema original del senador, similar al de otros parlamentarios, incluía "cuatro agentes de la policía y tres de la Unidad Nacional de Protección". Sin embargo, "hay una serie de situaciones que coincidieron de manera muy negativa" y que llevaron a que los escoltas estuvieran "descansando", según dijo el director de la UNP.

Marcha en Bogotá en la carrera séptima tras atentado contra Miguel Uribe Foto: AFP

Rodríguez también abordó la reticencia de algunos protegidos a aceptar personal de seguridad desconocido. "Los protegidos no aceptan los relevantes", afirmó.

Ha habido situaciones en las que han conocido de algunas actuaciones de algunos, digamos que son minoría afortunadamente, pero que se conocen algunas personas que han cometido errores que han cometido situaciones a veces que comprometen a los mismos protegidos dijo Augusto Rodríguez

Esta desconfianza, según él, está relacionada con un "problema de fondo que es la tercerización" de los escoltas de la UNP, que provienen de empresas privadas. Para solucionar esto, la UNP está en proceso de "formalización" del personal.

¿Responsabilidad compartida o falla institucional?

El director de la UNP negó que la responsabilidad del debilitamiento del esquema recaiga únicamente en Miguel Uribe. Explicó que la "jefatura del esquema la tenía un vicecomisario de la policía", quien es el encargado de determinar la cantidad de hombres que deben estar cada día.

La madrugada previa al atentado, la jornada de Uribe Turbay "terminó el día anterior a las 3 de la madrugada y la gente salió cansada y tocó relevarnos el mismo día por las situaciones que le decía, las limitaciones que tenía".

Rodríguez afirmó que la UNP no era la coordinadora principal del esquema en ese momento.

Nos enteramos nosotros sin ser los coordinadores de la situación, porque yo entrevisto al escolta nuestro para que me diga qué fue lo que pasó en otro punto para llevarlo a un evento que no estaba plenamente programado y que ellos no conocían dónde iba a ser indicó

Ante la insistencia de Morales sobre una posible falla generalizada en la protección de políticos de oposición, Rodríguez respondió: "No, Néstor, no. Eso no es exacto". Atribuyó parte de las quejas a que las "precampañas se están arrancando" y los precandidatos están comenzando a solicitar protección.

¿Seguimientos y solicitudes ignoradas?

Uno de los puntos más álgidos de la entrevista fue la revelación del presidente Petro sobre supuestos seguimientos al hijo de Miguel Uribe. Al ser preguntado si sabía de esto, Rodríguez fue enfático: "No, eso es una información que llegó en estos últimos días. El día anterior y ayer". Y agregó: "La policía, que es la que estudia el nivel de riesgo, no lo conocía. Y la Unidad Nacional de Protección, pues tampoco".

Morales también cuestionó a Rodríguez sobre las 23 solicitudes de protección "diferente, especial" que Miguel Uribe habría presentado a la UNP. El director lo desmintió, afirmando tener en su poder "toda la carpeta del doctor Miguel Uribe" con "cerca de 31 solicitudes", pero aclaró: "Ninguna es que esté pidiendo refuerzos de la persona al sitio que va a visitar. Es un apoyo".

En cuanto al nivel de riesgo del senador, el último estudio de riesgo arrojó que Miguel Uribe estaba en "riesgo ordinario", la categoría más baja, según dijo Rodríguez.

¿Renuncia de Augusto Rodríguez en el horizonte?

Ante la pregunta de si ha considerado renunciar tras las críticas y llamados de diversas voces, Rodríguez fue contundente: "No, yo no he pensado en renunciar porque yo he revisado y tengo absolutamente claro que he estado al tanto en estos días".

Sostuvo que la UNP ha cumplido con sus funciones. "Nosotros coordinamos con la policía, de personas, las personas armadas, entregamos, estamos pendientes de que los vehículos estén funcionando", afirmó.

Finalmente, sobre la percepción de desprotección en la oposición, Rodríguez señaló que la matriz de riesgo considera la pertenencia a la oposición como un factor que "se le da mucho más puntaje que a una persona que se afecta al Gobierno".