Congreso hunde fondo especial para el Ministerio de la Igualdad en el Plan de Desarrollo

Las comisiones económicas del Congreso le dieron un 'golpe' al Ministerio de la Igualdad, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez , con el hundimiento del artículo que buscaba crear el 'Fondo para la Igualdad'.

El 'Fondo para la Igualdad' fue el único de 17 fondos en el Plan Nacional de Desarrollo que se quemó en el primer debate. Cabe recordar que 14 de esos fondos venían de gobiernos anteriores y solo tres eran nuevos, incluyendo este.

Los otros dos fondos propuestos para el Gobierno nacional fueron aprobados y, en el caso del 'Fondo Colombia Potencia Mundial de la Vida', se incluyó la posibilidad de que las operaciones de ese fondo tengan vigilancia de los entes de control.

"Si hay un acuerdo lo celebro, pero no es casualidad que hayan pedido la palabra quienes la pidieron: las mujeres, los jóvenes, los agro, los palenqueros los negros, los raizales, la Colombia profunda, la mujer. La suma de ellos es la verdadera mayoría que no tienen poder en una sociedad patriarcal y blanca (...) Esto de combatir el racismo y el patriarcado no es un asunto de campaña", manifestó el congresista Wilson Arias en reclamo a sus compañeros por hundir la propuesta.

La iniciativa del 'Fondo de la Igualdad' es la única que se ha hundido, hasta ahora, en una ponencia de más de 350 artículos que han sido aprobados con amplias mayorías.

Según el Departamento Nacional de Planeación, el fondo habría permitido facilitar y acelerar la ejecución de los programas del recién creado ministerio.

