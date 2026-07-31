¿Congreso pagará tiquetes de avión de senadores que vayan a Barranquilla a evento de Cepeda?

Los senadores que decidan asistir al evento convocado por Iván Cepeda en Barranquilla, en lugar de acudir a la sesión del Congreso por la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en Cali, no recibirán un tiquete adicional financiado por el Congreso de la República. Así lo aclaró el secretario general del Senado, Diego González, al explicar cómo operan las normas que regulan los desplazamientos de los congresistas.

En entrevista con Recap Blu, González explicó que los recursos públicos destinados a los tiquetes solo cubren los desplazamientos de los senadores para asistir a las sesiones oficiales del Congreso. Por ello, quienes no viajen a Cali para la sesión del Congreso no podrán solicitar un nuevo pasaje con destino a Barranquilla para asistir al acto convocado por el senador Cepeda.

No obstante, el funcionario precisó que los senadores cuentan con un tiquete semanal autorizado debido a que hacen parte de una circunscripción nacional. En ese sentido, si un congresista decide utilizar ese pasaje para viajar a Barranquilla, podrá hacerlo, pero si posteriormente necesita otro tiquete para desplazarse a Cali, este no podrá ser autorizado con recursos del Senado.

Abelardo De La Espriella se posesionará en Cali Foto: AFP

Sobre la asistencia a la posesión presidencial, González recordó que se trata de una sesión formal del Congreso y que, como ocurre con cualquier otra plenaria, los legisladores que no asistan deberán presentar una excusa válida contemplada en la Constitución y la ley. De lo contrario, podrían enfrentar el descuento del día correspondiente, dependiendo de las circunstancias del caso.



¿Qué pasa con gastos de alojamiento?

El secretario general también reiteró que el Congreso cubrirá únicamente los tiquetes de los senadores que asistan a la sesión en Cali. Los gastos de alojamiento, alimentación y los desplazamientos de los acompañantes deberán ser asumidos por cada congresista, pues la legislación no permite destinar recursos públicos para esos conceptos.



Finalmente, González indicó que aún no existe un consolidado del número de senadores que viajarán a Cali, ya que la Secretaría General continúa coordinando la entrega de invitaciones y la emisión de los tiquetes. Sin embargo, señaló que, si algunos congresistas no utilizan los pasajes financiados por el Senado o deciden pagarlos por cuenta propia, esto podría representar un ahorro para la corporación.