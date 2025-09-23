En vivo
Blu Radio  / Política  / Consejo de Estado confirmó que no existía causal de pérdida de investidura de concejal: Oviedo

El exconcejal de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, seguirá en su campaña a la Presidencia.

Juan Daniel Oviedo
Juan Daniel Oviedo
Foto: Blu Radio
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 23 de sept, 2025

Por medio de un comunicado, el exconcejal de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, señaló que la Sección Primera del Consejo de Estado confirmó que no existía ninguna causal de pérdida de investidura en su condición de concejal de Bogotá.

“La justicia habló con contundencia y dejó en claro que mis actuaciones estuvieron siempre dentro de la ley, sin dolo ni falta grave. Este fallo no solo ratifica mi inocencia, también desmonta los intentos de deslegitimar mi trabajo público y mi derecho a representar a quienes confiaron en mí”, afirmó Oviedo.

Es importante recordar que, según esta decisión, Oviedo podría volver al Concejo de Bogotá; sin embargo, actualmente adelanta su campaña a la presidencia.

Juan Daniel Oviedo en Convención Bancaria.jpg
Juan Daniel Oviedo en Convención Bancaria //
Foto: Asobancaria

“Hoy, con este capítulo cerrado, reafirmo mi compromiso de sumar fuerzas, ideas y esperanzas para la construcción de un proyecto común de país, de cara a las elecciones presidenciales de 2026. A quienes confiaron, resistieron y me acompañaron en este proceso: gracias. La justicia llegó. Y ahora, con más claridad y más fuerza, seguimos adelante”, concluyó Oviedo.

