Consejo de Estado tumbó definitivamente personería jurídica al movimiento político En Marcha

El alto tribunal declaró la nulidad del acto del CNE que reconoció personería jurídica al movimiento político En Marcha del exministro del Interior Juan Fernando Cristo, luego de que la Corte Constitucional ordenara emitir una sentencia de reemplazo.

La Sección Quinta del Consejo de Estado dictó fallo de reemplazo en la que declaró la nulidad de las resoluciones 5527 del 15 de diciembre de 2022 y 1929 del 8 de marzo de 2023, expedidas por el Consejo Nacional Electoral, por medio de las cuales se reconoció la personería jurídica al partido político En Marcha y se ordenó su inscripción en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica.

En la sentencia de revisión de tutela, adoptada por la Corte Constitucional, se consideró que, contrario a lo señalado por la Sección Quinta, la personería jurídica no era un requisito para integrar las coaliciones, por lo que ordenó dictar sentencia de reemplazo en donde se analicen bajo esa perspectiva, las pruebas obrantes en el proceso respecto del trasegar político de En Marcha, así como la postulación de candidatos de aquella con el aval de otra colectividad.

La Sala concluyó que, si bien bajo el criterio expuesto en la sentencia de unificación a la que se dio cumplimiento, se puede concluir que la agrupación En Marcha integró la coalición Alianza Verde Centro Esperanza, como una muestra de la afinidad programática con los partidos que la componen, esa circunstancia, contrario a lo pretendido por la organización política y por el Consejo Nacional Electoral, no extiende sus efectos al punto de otorgársele la personería jurídica.

Una valoración integral del material probatorio aportado al proceso determinó que la colectividad política no postuló candidatos al Congreso de la República.

Finalmente, el Consejo de Estado evidenció que el Consejo Nacional Electoral incurrió en falsa motivación al señalar que los senadores Guido Echeverri Piedrahita, Jairo Alfonso Castellanos y Gustavo Adolfo Moreno Hurtado, eran militantes de En Marcha al momento de postular sus nombres en las elecciones al Congreso de la República del año 2022.