En Marcha se declara independiente y rompe coalición del alcalde Galán en Concejo de Bogotá

El movimiento político En Marcha, liderado en el Concejo por el vicepresidente Juan David Quintero, anunció que se aparta de la coalición que respalda al alcalde Carlos Fernando Galán. La decisión no implica oposición, sino independencia para exigir el cumplimiento del programa de gobierno.

Tras un año y medio de gestión de Galán, En Marcha decidió marcar distancia y dejar de ser parte de la bancada de gobierno: “En el Concejo solo hay tres caminos: ser de gobierno y aplaudir, ser oposición y bloquear, o ser independientes y obligar a que las cosas se hagan. Yo escogí el tercero. Le debo fidelidad a los bogotanos”, afirmó Juan David Quintero.

El movimiento recordó que respaldó inicialmente al alcalde porque confió en el proyecto Bogotá Camina Segura, pero hoy advierte que las expectativas no se han cumplido. Durante la primera etapa de gobierno apoyaron el Plan de Desarrollo, iniciativas sociales como Bogotá sin Hambre 2.0 y la ampliación del Metro hasta la calle 100, pero ahora consideran que hay vacíos importantes en la gestión.

Entre los puntos críticos, Quintero señaló la crisis en la recolección de basuras, el deterioro del espacio público y la falta de una estrategia frente al riesgo de desabastecimiento de agua. También cuestionó la reforma tributaria distrital por su potencial impacto en la economía de los hogares bogotanos y el riesgo de aumentar la informalidad.

En Marcha aclaró que su decisión no es un paso hacia la oposición destructiva ni un cálculo partidista, sino un ejercicio de control político independiente. “La independencia es necesaria para ejercer una crítica constructiva, obligar al cumplimiento del programa y garantizar que Bogotá sea una ciudad donde queramos vivir”, concluyó Quintero.