Consejo Nacional Electoral aprobó el registro del movimiento Voces de Paz

El anuncio lo hizo el presidente del organismo, magistrado Alexander Vega.

“La Sala Plena del CNE aprobó la ponencia del magistrado Héctor Helí Rojas mediante la cual acepta el registro de la agrupación política Voces de Paz. Esto es un paso previo para constituirse en partido político”, dijo.

De acuerdo con el magistrado, de ahora en adelante, Voces de Paz podrá realizar actividad política, pero no tendrá derecho a la financiación ya que aún no es partido político y no tiene personería jurídica. Sin embargo, aseguró que tendrán toda la protección del Estado cono agrupación política.

Por su parte, el magistrado ponente recordó que este reconocimiento es especial y transitorio.

“Solo puede durar hasta que se cree el partido político que propongan las Farc luego de la entrega de las armas como está contemplado en los acuerdos de paz", dijo.

Una vez conocida la noticia, el movimiento, que había hecho la solicitud ante el tribunal el pasado 15 de diciembre, aplaudió la decisión en su cuenta de Twitter:

CNE acaba de aprobar inscripción de #VocesDePaz como agrupación política. Un paso más hacia la apertura democrática y la reconciliación. — CEPDIPO | Centro de Pensamiento y Diálogo Político (@CEPDIPO) January 11, 2017

Estos representantes tendrán voz, pero no voto, en las sesiones del Congreso hasta las elecciones de 2018 en las cuales ya podrá concurrir el partido que creen las Farc.

En el Senado, los representantes de Voces de Paz serán Pablo Cruz, Jairo Estrada Álvarez y Judith Maldonado, mientras que a la Cámara de Representantes irán Daza, Francisco Tolosa y Jairo Rivera.