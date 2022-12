Conservadores enviaron perfiles para 4 ministerios y Gobierno les habría ofrecido uno

Los Conservadores han dicho de frente que esperan representación política efectiva en la administración del Gobierno del presidente Iván Duque y la intención de esa colectividad es tener ministerios de alta importancia.

La historia empezó en diciembre cuando el presidente Iván Duque, según indican fuentes de ese partido, le pidió a esa colectividad que sugiriera nombres para ocupar cargos de primer y segundo nivel, haciendo la claridad que escogería a su consideración y en su fuero presidencial.

Lo que ocurrió después fue que el mismo partido hizo saber lo planteado por el jefe de Estado a las bancadas de Senado y Cámara de Representantes; ante eso, algunos congresistas pusieron sobre la mesa varios nombres.

Desde el Gobierno, dijo un senador a BLU Radio, le plantearon a esa colectividad la posibilidad de tener un ministerio y por esa razón propusieron perfiles de personas que se podrían de desempeñar en ministerios como el de Salud, Interior, Agricultura y Vivienda.

En el caso del Ministerio de Salud sugirieron el nombre de Gilberto Quinche, para Vivienda Rodolfo Zea y el ministerio del interior, Hernán Andrade.

Sin embargo, desde entonces no ha habido luz verde, según parlamentarios. El Gobierno no ha ofrecido, aún, ningún ministerio en particular. Incluso, un congresista de ese partido contó a BLU Radio que les pidieron nombres, pero no les dijeron para qué cartera.

Todo habría quedado en el congelador. Lo cierto es que, tal como contó BLU Radio esta semana, los conservadores están a la espera de que el presidente los reciba la próxima semana para hablar sobre la agenda legislativa, temas de país y, por supuesto, representación política, que se traduce en la posibilidad de tener ministerios.