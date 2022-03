Corte Constitucional desmintió al jefe de debate del Pacto Histórico

Luego que el senador del Pacto Histórico, Roy Barreras, publicara un trino en el señalaba que una de sus magistradas estaba en la casa de Nariño en una reunión con el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil, el alto tribunal lo desmintió enérgicamente.

“Que hace la magistrada de la Corte constitucional PAOLA MENESES junto a Rodrigo Escobar Gil en la CASA DE NARIÑO a esta hora un sábado de puente? La presión de Uribe es tanta? De que hablan? De Matamba? De que perdieron las elecciones? De qué hacer cuando se desmorona un narcorégimen?”, citó el senador Barreras.

El Alto Tribunal señaló en su cuenta de Twitter: “desmiente públicamente la afirmación del ciudadano Roy Barreras en su red social. La Magistrada Paola Andrea Meneses se encuentra en su hogar junto a su familia, razón por la cual pide respeto a la vida privada de sus magistrados y magistradas en esta época electoral”.

A los pocos minutos, el senador emitió otro trino en el que borraba la información e indico que la culpa fue de una fuente interna de Palacio.

“Retrino con respeto la voz institucional de la @CConstitucional Fuente interna de Palacio me informó de esa supuesta visita. Procedo a eliminar ese trino. Me alegra que no se hayan considerado delirantes escenarios de conmoción interior para desconocer resultados electorales”, escribió en su red social el senador Barreras.

E incluso desde la misma presidencia el jefe de comunicaciones le respondieron al senador del Pacto Histórico.

Senador usted no solo es un camaleón y saltimbanqui de la política, vendido al mejor postor, además es un mentiroso compulsivo. Lo que afirma es una falacia monumental, el presidente esta mañana solo se ha reunido con los ministros de Defensa e Interior y ahora con su familia. https://t.co/FaJNBAODCS — Hassan Nassar (@HassNassar) March 19, 2022

