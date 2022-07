De La Calle anuncia apoyo a implementación de acuerdo de paz y revela "reservas" con agenda de Petro

El senador electo Humberto de la Calle Lombana, habló en Mañanas Blu tras su expulsión del partido Verde Oxígeno, liderado por Ingrid Betancourt. La decisión, tomada tras una Asamblea Extraordinaria realizada este sábado 16 de julio, también sacó de la colectividad al representante Daniel Carvalho. De la Calle aseguró que a pesar de declararse en independencia frente al nuevo gobierno de Gustavo Petro, tiene serias reservas con los planteamientos del entrante mandatario.

" Las curules no son de los partidos . La propuesta que nos hicieron para dividir el partido era que saliéramos sin curul, con la idea equivocada de que en ese partido la doctora Ingrid designaba a dedo los nuevos congresistas, esto no funciona así. Esta es la lista de una coalición. Si yo no estoy, el que sigue es el primero no elegido. Esa discusión, francamente, me parece irrisoria", sostuvo De la Calle.

Publicidad

El senador electo aseguró que se presentaron serias incompatibilidades con Ingrid Betancourt, entre ellas la creación del cargo de "fundadora" de naturaleza vitalicia. "Muy buena parte de los afiliados al partido no fueron convocados y ante la pregunta sobre la razón para obrar así, la propia doctora Betancourt dijo que no podía convocar a enemigos. Estas son pequeñeces, de alguna manera estoy aterrado, pero yo no quisiera perder demasiado tiempo en eso", indicó.

"Había una forma de resolver esto como con una especie de divorcio amigable pero bueno en este momento yo lo que estoy es feliz porque estoy respirando más libertad y más independencia", declaró el congresista electo.

De la Calle aseguró que su prioridad ahora será el trabajo legislativo y que con él responderá a los electores. "Lo importante ahora es que nosotros seguimos representando nuestros votantes, en nuestra lealtad con los votantes seguiremos en posición de independencia, vamos a apoyar al gobierno en los temas convenientes para Colombia y a hacer oposición en aquello que consideremos desatinado", agregó.

Publicidad

El exnegociador de paz aseguró, además, que apoyará la implementación del acuerdo con las Farc y dio a conocer las reservas que guarda frente al gobierno entrante.

"Ahora que se vence la Ley de Orden Público en diciembre, desde nuestro punto de vista, vamos a aprovechar para no solo prorrogarla qué es lo que habitualmente se ha hecho, sino reconstruir una nueva concepción de la forma de lograr una paz integral. Yo creo que ahí podemos tener contactos, puntos de vista armónicos con el gobierno, pero también tenemos inquietudes", opinó De la Calle.

Publicidad

"Queremos saber, por ejemplo la figura del llamado 'perdón social' hasta dónde llega, cuáles son sus confines. Ahí lo que tenemos es inquietudes, pero precisamente de eso se trata la labor de un congresista. Luego en los temas de de cuidado del medio ambiente la línea general la compartimos con el gobierno, tenemos dudas sobre el cronograma y la progresividad y creemos que hay que hacer más énfasis en la justicia climática", añadió el parlamentario electo,.