De la Calle: “La constituyente de Petro es la forma de reciclar el cambio fracasado”

El hoy senador y considerado uno de los padres de la Constitución de 1991 en Colombia cuando era ministro de Gobierno (del Interior) en ese momento, Humberto de la Calle, también se pronunció sobre las polémicas declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien abrió la puerta a una Asamblea Nacional Constituyente. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, habló sobre si se debe o no tomar en serio la propuesta del jefe de Estado.

Según señaló, eso dependerá del objetivo que se atribuya al presidente. Es decir, si se considera que el propósito es lograr una constituyente a través del Congreso, entonces, “no es necesario prestarle mucha atención” pues sirve de “cortina de humo”, ya que ese camino sería difícil de transitar y es casi imposible por los cambios en la ley que se tendrían que hacer. Por otro lado, si la propuesta hace parte de una estrategia política para el 2026, en elecciones, entonces podría tener un impacto significativo; esto, insistió, es inconstitucional.

Por eso, recalcó, desde su perspectiva el presidente Petro está utilizando la idea de la Asamblea Constituyente como una forma de “reciclar el cambio fracasado”, dándole una nueva apariencia y argumentando que no pudo cumplir sus promesas debido a “la resistencia de la oligarquía y las instituciones existentes”.

“Creo que él lo que está es colocándose en el partidor para que el Pacto Histórico sea elegido en el 2026. La Constituyente es la bandera, es la forma de reciclar el cambio fracasado y darle una nueva envoltura con el argumento de decir: ‘la oligarquía no me dejó, el Congreso no me dejó, las cortes, en la Constituyente sí voy a lograr cumplir el cambio que he prometido’”, sentenció De la Calle.

