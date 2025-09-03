Decisión del CNE violenta principio de imparcialidad: Motoa sobre sanción a Castañeda y Ortega

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, el senador del partido Cambio Radical Carlos Fernando Motoa hizo una grave denuncia sobre la reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de suspender la sanción a los senadores Ana María Castañeda y Temístocles Ortega.

Para Motoa, esta medida no es un simple trámite jurídico, sino una maniobra política orquestada para favorecer al Gobierno en la elección de un nuevo magistrado de la Corte Constitucional.



Una intervención que “violenta el principio de imparcialidad”

El senador Motoa no ocultó su sorpresa y preocupación por la actuación del CNE, la cual, según él, altera el equilibrio de fuerzas en una votación crucial para el país.

“Nosotros creemos que esa decisión del Consejo Nacional Electoral, que fueron tomadas por magistradas que pertenecen al Pacto Histórico, por supuesto, violenta el principio de imparcialidad, de objetividad que debe tener esa corporación”, afirmó.

Según el congresista, el procedimiento estuvo viciado desde el inicio. Motoa señaló que las magistradas involucradas en la decisión habían sido recusadas previamente, pero ignoraron el debido proceso.

Cambio Radical pide aplicar sanción contra senadores Ana M. Castañeda y Temístocles Ortega Foto: X @temisortega / @AnyMarCas

“Lo sorprendente es que las mismas magistradas dan trámite a su propia recusación cuando no es lo que corresponde. Hubo extralimitación de funciones, hubo falta de competencia”, denunció el senador.

Esta actuación, para él, es el “abrebocas de lo que va a ocurrir”, advirtiendo que, así como actúan estas magistradas en el CNE, “también pretenden que actúen los magistrados cercanos al Gobierno, al petrismo en la Corte Constitucional, abiertamente desconociendo la Constitución”.

Publicidad

En ese sentido, defendió enérgicamente la sanción impuesta por su partido, explicando que no se trata de un capricho, sino de hacer cumplir la ley. Los senadores fueron sancionados por “incumplir el régimen de bancadas”, una norma constitucional y legal.

Explicó que este régimen busca “garantizar la fidelidad al elector que votó por el congresista, pero que también votó por el partido que representa unas banderas y unos valores”.

Ante el escenario de que los votos de Castañeda y Ortega sean decisivos para una victoria del Gobierno, Motoa fue claro sobre los pasos a seguir.

Publicidad

“La responsabilidad la tendría absolutamente el Consejo Nacional Electoral”, sentenció al respecto.

El telón de fondo de esta controversia es la elección de un magistrado para la Corte Constitucional, una decisión que, en palabras del propio Motoa, definirá “el norte o la ruta que le corresponde al país”.

El senador de Cambio Radical consideró que lo que está en juego es la integridad de la separación de poderes, particularmente la independencia de la rama judicial. Por ello, su bancada y otros sectores de oposición e independientes están en la tarea de “defender los valores de la República”.