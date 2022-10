Defensor del Pueblo pide condicionar reinicio de diálogos con ELN

El defensor del Pueblo, Carlos Negret, hizo este martes un fuerte pronunciamiento sobre la autorización que dio el presidente Juan Manuel Santos para iniciar el quinto ciclo de conversaciones con el ELN, suspendido desde el pasado 29 de enero.

Negret señaló que ese grupo guerrillero sigue reclutando menores y sembrando minas en departamentos como Chocó, “prácticas a las cuales debe renunciar”.

“En persona he estado más de 10 días en las zonas más conflictivas del Chocó. En Truandó encontramos que hay, desde julio pasado a hoy, 16 niños menores de 14 años reclutados en una comunidad que se llama Magual. No había minas antipersona y hoy esa zona está sembrada de esos artefactos”, dijo el funcionario.

“Celebro que el Gobierno y el ELN hayan reiniciado, pero tienen que reiniciar devolviéndole los 16 niños a la comunidad, levantando donde han sembrado las minas”, agregó.

Negret insistió, además, en que sin integrantes del ELN como ‘Pablito’ y ‘Satélite’ sentados en la mesa con el Gobierno no tendría sentido retomar la negociación.

“Si en esa mesa no está ‘Pablito’, no está ‘Satélite’, que es el responsable de la muerte de los policías en Arauca; no está ‘Uriel’, del Chocó y no está el ‘Cholo’, no tiene sentido abrir la negociación, pues son actores decisivos para que en Colombia pueda haber paz”, explicó.

No hay plata para reparar a las víctimas

De otro lado, el defensor indicó que hay que decir la verdad a las víctimas del conflicto, en el sentido de que no hay recursos suficientes para repararlas de forma individual, como lo han advertido distintos sectores, incluida la Contraloría General de la República.

“El Gobierno ha hecho la mayor reparación que se pueda haber hecho individualmente en cualquier conflicto armado, pero las cifras son tozudas y según la Unidad de Víctimas necesitamos entre 35 y 38 billones de pesos para reparar individualmente. Lo que queremos promover de parte de la Defensoría son unas reparaciones colectivas con obras como carreteras, hospitales y centros educativos con todas las calidades para las zonas donde ha habido conflicto, que son las más deprimidas y donde está la mayoría de las víctimas de Colombia”, concluyó.