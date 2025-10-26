“Definir primero el significado y el propósito del Frente Amplio” Carta de Juan Fernando Cristo

El exministro del Interior Juan Fernando Cristo envió una carta a los precandidatos Carolina Corcho, Iván Cepeda y Roy Barreras, en la que plantea la conformación de un Frente Amplio que agrupe a las fuerzas liberales, verdes, progresistas, de izquierda e independientes. Su propósito, según explica, es construir un proyecto político sólido y duradero que trascienda las coyunturas electorales.

Cristo advirtió que este frente no debe limitarse a la selección de un candidato, sino consolidarse como un espacio de concertación programática y liderazgo colectivo, capaz de ofrecer una visión de país a largo plazo. En su propuesta, destaca la importancia de llegar a consensos sobre temas esenciales como la seguridad y la paz, la crisis del sistema de salud, la autonomía territorial, la situación fiscal, la transición energética y las reformas institucionales.

El exministro también rechazó cualquier intento de reelección presidencial o de cierre del Congreso, defendiendo la separación de poderes como un principio esencial para el fortalecimiento democrático.

Cristo insistió en que el Frente Amplio debe avanzar hacia políticas de Estado sostenibles, construidas mediante el diálogo y la concertación, tomando como referencia experiencias internacionales como la Concertación chilena y el Frente Amplio uruguayo.



Finalmente, hizo un llamado a los sectores reformistas a dejar de lado los ataques personales y centrar el debate en las ideas. Propuso iniciar un diálogo una vez se elija el candidato del Pacto Histórico, con el fin de articular una propuesta unitaria que contribuya a superar la violencia y la desigualdad, problemas que —a su juicio— continúan afectando de manera profunda a Colombia.