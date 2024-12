Deje de amenazar y descalificarnos por no aprobar lo que se le ocurre: Efraín Cepeda a Petro

Crece la tensión y choque de declaraciones entre el presidente Gustavo Petro y el presidente del Senado, Efraín Cepeda, relacionadas, en su mayoría, por las reformas del Gobierno que no avanzan en el legislativo y las acusaciones del mandatario nacional.

La discusión más reciente se dio luego de que, este jueves, Petro desde Barranquilla responsabilizara a la bancada del Caribe del hundimiento de la reforma tributaria.

“La bancada del Caribe no tuvo la valentía de oponerse y votar los artículos que permitían bajar la tarifa y amerita un juicio político porque no me callaré en denunciarlo. Maldito el parlamentario que a través de la ley destruye la prosperidad de su propio pueblo y se lo tengo que decir a Char, él y sus parlamentarios no fueron capaces de defender a Barranquilla", dijo Petro en su intervención.

Ante esto, Cepeda respondió a través de redes sociales exigiendo respeto para los congresistas que, insiste, están haciendo una buena labor con los proyectos que revisan.

“Deje de amenazarnos y descalificarnos cuando sumisamente no aprobamos todo lo que a usted se le ocurre. No puede ser que insulte y desacredite al que no está de acuerdo con usted. Yo no coincido con usted en muchas cosas y jamás lo he insultado”, aseguró Cepeda.

Y es que una de las posturas del Gobierno nacional es que, al no aprobarse la reforma tributaria, impediría reducir las altas tarifas de energía en la Costa Caribe, pues el Gobierno no podría asumir la deuda de la opción tarifaria.

Sin embargo, Cepeda manifestó que esto no se puede relacionar, ya que serían los ciudadanos los que en realidad asumirán los costos.

“Con todo respeto, le solicito no chantajear al Caribe colombiano con la opción tarifaria, y con promesas de alivio a las tarifas de energía que nunca han llegado y las cuales usted prometió. Pretendía que le aprobáramos $12 billones con el señuelo de la opción tarifaria, trasladándole la responsabilidad al pueblo colombiano de asumirlas”, argumentó el senador Conservador.

Cepeda aclaró que el Congreso seguirá con un criterio libre e independiente pese a las descalificaciones de Petro.

“Nosotros seguiremos respetando la dignidad presidencial que usted ostenta porque así se actúa en democracia”, puntualizó.