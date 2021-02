Detrás de búsqueda de candidatura de Alejandro Gaviria no está César Gaviria: vocera de movimiento

El martes pasado nació el Movimiento Universitario Alejandro Gaviria presidente , con el eslogan: ¡Échale cabeza! Alejandro presidente y al respecto habló en BLU Radio, Marla Gutiérrez, una de las impulsoras del movimiento.

“El país está muy huérfano de liderazgo, nos falta rumbo y en él creemos que es una persona que es capaz de liderar, es el candidato de los jóvenes”, dijo.

Añadió que el expresidente César Gaviria no está detrás del movimiento, como lo han señalado algunos sectores y cuestionó a quienes así lo afirman.

“Me parece maléfico que piensen que para que un joven actúe debe estar detrás un expresidente. (…) Detrás de esto no está Gaviria, no he hablado con él. Es un tema que nació del deseo de los jóvenes”, dijo.

Añadió que, de momento, más de 500 jóvenes se han inscrito en el movimiento.

