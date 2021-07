“Dizque la vacuna no sirve, que no pretendan sembrar más el caos en Colombia”: Duque a Petro

El senador Gustavo Petro hizo este viernes una controvertida publicación en Twitter, en la que citó a un medio mexicano para afirmar que las vacunas no servían contra la variante delta del coronavirus.

“Las vacunas no sirven para el virus COVID- delta, según primeras investigaciones”, publicó Petro.

El presidente Iván Duque respondió a Petro, aunque sin mencionarlo, asegurando que hay personas que quieren sembrar caos en Colombia al decir que no se vacunen porque no sirve.

“Que les quede claro a esas voces que hay por ahí, que tratan de insinuarle a la ciudadanía que no se vacune, que dizque la vacuna no sirve. Que no pretendan sembrar más el caos en Colombia”, dijo Duque

Varios integrantes del Gobierno respondieron al senador Petro, como por ejemplo el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, quien desde su cuenta de Twitter dijo que es una absoluta irresponsabilidad generar alarmas sobre la efectividad de las vacunas ante la variable delta.

@petrogustavo es una absoluta irresponsabilidad generar alarmas sobre la efectividad de las vacunas ante la variable delta



Que persigue senador ? Que la gente no se vacune?



El impacto y beneficios de la vacunación son claros en prevenir hospitalizaciones y muertes pic.twitter.com/3KtdmCncUE — Victor Munoz (@Vicmunro) July 30, 2021

María Paula Correa, jefe de Gabinete de la Presidencia también le respondió al senador señalándolo de irresponsable.