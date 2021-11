Duque le ofreció a Andrés Forero la cabeza de lista a la Cámara por Bogotá: José Jaime Uscátegui

El representante José Jaime Uscátegui se mostró molesto con el Centro Democrático porque su nombre no está en los primeros puestos de la lista para la Cámara en las elecciones de 2022. Incluso, insinuó que podría renunciar al partido.

“Tengo mi corazón en el Centro Democrático y jamás me iría por voluntad propia, pero se están barajando varios nombres y me preocupa que no se considere mi nombre para cabeza de lista en Bogotá. Pareciera que valen más unas recomendaciones que el trabajo y los méritos”, dijo Uscátegui en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire.

Según se conoció, la cabeza de lista para la Cámara del Centro Democrático sería el concejal de Bogotá Andrés Forero. Por esto, el representante señaló que esa es una petición del presidente Duque y, si bien no lo descalifica, no entiende porque su nombre no puede recibir ese ofrecimiento.

“Sin descalificar, con el concejal Andrés Forero fuimos equipo, somos grandes amigos, pero entiendo que el presidente Duque ha pedido que la cabeza de lista sea para él y no entiendo por qué personas como yo no pueden recibir ese mismo ofrecimiento, en igualdad de condiciones”, añadió.

El congresista pidió una respuesta del Centro Democrático y reiteró que no se desestimen a las personas que han representado al partido.

“Quisiera que el partido expidiera un comunicado aclarando si la cabeza de lista ya está asignada. (…) Por favor no desconozcan las labores de las personas que hemos llevado la bandera del Centro Democrático en la Cámara de Representantes”, agregó.

