El 7 de agosto de 2026 el nuevo presidente debe derogar decretos y resoluciones: Álvaro Uribe Vélez

En el segundo día del Congreso de Fenalco en Medellín estuvo presente el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, quien en medio de un discurso que no estaba planeado en la agenda habló sobre la situación del país y agradeció a los empresarios por su aporte al avance de Colombia.

El exmandatario utilizó el espacio en la capital de Antioquia para dar un mensaje político de cara a las elecciones presidenciales de 2026 y en donde le pidió a los colombianos estar atentos a los comicios que para él debería ganar el candidato de una alianza en donde esté el Centro Democrático.

“Colombia debe ganar en el 2026 con una coalición democrática y que el 7 de agosto el nuevo presidente debe derogar decretos y resoluciones, para devolverle a la ciudadanía la esperanza”, afirmó Uribe.

Precisamente una de las peticiones del expresidente fue que la persona que ocupe la Casa de Nariño desde el 7 de agosto del próximo año evalué de manera minuciosa todo lo que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y sus miembros de gabinete hayan dejado firmado.



Además, Álvaro Uribe aprovechó su intervención en Medellín para criticar nuevamente el actuar del Gobierno nacional, indicando que la corrupción ha sido un pan de cada día en los últimos tres años y que por ello la necesidad de que los discursos no se escondan detrás de las carencias de una administración.

“La corrupción que la tapan con discursos de Robin Hood para halagar a nuestros compatriotas de ingresos medios y populares a tiempo que los arruinan”, señaló desde Medellín el exmandatario.

Por último, Álvaro Uribe Vélez manifestó que la persona que asuma las riendas del país debe trabajar de la mano de los empresarios, ya que creía inadmisible que a la fecha más de 20.000 tiendas de barrios hayan tenido que cerrar por los problemas económicos.