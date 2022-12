El balance que deja la JEP dos años después de su creación: debate

Tras cumplirse dos años de la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, en Mañanas BLU se hizo un balance con el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Edward Rodríguez y el senador del partido Alianza Verde, Antonio Sanguino, luego de que se revelaran los resultados de la gestión de la JEP durante el 2019.

Edward Rodríguez, durante el debate, consideró que el diseño institucional que se le dio a la JEP no habría sido el adecuado.

“Nunca nos gustó el diseño institucional y aportamos siempre para que fuera un diseño que generara garantías, que priorizara a las víctimas”, indicó Rodríguez, quien también aclaró que nunca estuvo en desacuerdo con la creación de la JEP.

"Nunca hemos dicho que no se debió haber creado. Creemos en una justicia transicional", explicó Rodríguez en Mañanas BLU.

Asimismo, el representante a la Cámara por el Centro Democrático mencionó algunos puntos que la JEP debería reforzar.

Referente a los casos de violencia sexual, Rodríguez manifestó que el país quiere saber que pasó con las mujeres abusadas y, por el lado de la desaparición forzada, Edward manifestó que se "necesita profundizar más en ese tema".

"La JEP no le ha cumplido a las víctimas, hoy están quejándose de que no están siendo llamadas. La JEP no ha llegado a las diferentes regiones a escuchar a las víctimas", aseguró Rodríguez en medio del debate.

Por su parte, Antonio Sanguino, senador del partido Alianza Verde, manifestó que la JEP "es un referente en la articulación de los derechos humanos y el derecho de las víctimas".

“A pesar de los ataques que ha recibido la JEP, tanto del Gobierno, del uribismo y de la Fiscalía, esta se ha consolidado como un instrumento de justicia transicional, que se ha vuelto un referente institucional”, expresó Sanguino.

Escuche aquí el debate completo:

