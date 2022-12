¿El enroque de Iván Duque? Hay rotación, pero no cambio de funcionarios

Analistas critican que desde que el presidente Iván Duque llegó al Gobierno solo ha salido un funcionario: el exministro de Defensa, Guillermo Botero; el resto de los cambios han sido en realidad movimientos de las mismas personas cercanas al mandatario en diferentes cargos, la mayoría han sido reubicados.

Es el caso de Víctor Muñoz que tras dejar el cargo de consejero Presidencial para la Innovación y Transformación Digital volvió al Gobierno para seguir tratando temas digitales.

La ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez , ahora será consejera para los Derechos Humanos; Alicia Arango deja el Ministerio del Trabajo y remplazará a Gutiérrez en el Ministerio de Interior.

Juan Pablo Bieri entró a Casa de Nariño como asesor de la Secretaría Privada y Migración Colombia tras salir de la gerencia de RTVC por un escándalo; Carlos Holmes Trujillo pasó de la Cancillería al Ministerio de Defensa, Gloria María Borrero pasó de ministra de Justicia a cónsul en Madrid, España, y, este lunes, Álvaro García, exconsejero presidencial para las Comunicaciones será posesionado como gerente de RTVC.

Los interrogantes que generan estos movimientos son varios: ¿Por qué el presidente Duque no ha sacado a estos funcionarios del Gobierno? ¿Esto es muestra de que confía en muy poca gente o más bien, de falta de decisión para designar nuevos funcionarios? ¿En conveniente esta rotación para el país?

Analistas políticos aseguran que se trata de dos problemas principales: que el Gobierno no ha leído correctamente la coyuntura social que hoy le está cobrando con bajos índices de favorabilidad y, en segundo lugar, falta de carácter a la hora de gobernar, ya que se le ha dificultado cambiar a los funcionarios porque se ha rodeado únicamente de las personas en las que confía, que hacen parte de una lista corta.

“Los recientes cambios del Gobierno de Duque en los que se evidencia que esta secuestrado por el poder político que lo eligió, es decir, el Centro Democrático y su necesidad de gobernar determinando una impronta política propia. Esto ha hecho que no genere cambios importantes y trascendentes en el estilo de gobierno y las dinámicas propias que está reclamando hoy el paro nacional que seguramente se activará en el 2020”, dijo el consultor político y docente de la Universidad Externado, Carlos Andrés Arias.

Arias asegura que es perjudicial para el Gobierno no darle juego a actores políticos nuevos que representen otras fuerzas y que la rotación en los cargos que hoy plantea no responde a las necesidades de la opinión pública y los líderes de las manifestaciones. “No ataca los problemas de fondo, no resuelve los problemas sustanciales del Gobierno y al parecer los de forma tampoco”.

Cristian Rojas, director del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, asegura que este Gobierno no se ha caracterizado por ser de carácter fuerte, “por lo cual es muy probable que le cueste mucho deshacerse de los funcionarios con los que tiene un compromiso, aunque sea personal. No son cargos que se le han dado a los partidos para sacar adelante la agenda legislativa, con estas personas ha tenido una cercanía y seguramente no le es fácil al presidente sacarlos de cualquier cargo”.

Rojas indicó que esto se refleja también en la terna que presentó ante la Corte Suprema de Justicia para la elección de fiscal general, en la que incluyó a su amigo cercano Francisco Barbosa, con quien ya había trabajado y Clara María González, secretaria jurídica de Palacio y a quien confía los temas legislativos. El analista asegura que probablemente el presidente no tiene una larga lista a la cual acudir precisamente por su experiencia política.

“Puede que también se trate de falta de confianza y que no tenga mucha gente a la cual acudir; al fin y al cabo, Iván Duque es un presidente que llevaba un periodo en el Senado y antes de eso ningún cargo de elección popular ni siquiera vida política, por lo cual su círculo puede ser mucho más pequeño y por eso, por ejemplo, impulsa la elección de Francisco Barbosa en la Fiscalía, es su amigo personal. Se trata de gente cercana que por un lado no es mucha y, por otro lado, por ser cercanos, no son personas a las que pueda sacar fácilmente o no tiene el carácter para hacerlo”, dijo Rojas.

