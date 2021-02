“El gobierno de Duque no tiene norte”: Sergio Fajardo lanza duras críticas al presidente

Sergio Fajardo realizó duras críticas al gobierno del presidente Iván Duque a través de una columna publicada en un portal web.

El exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia se despachó contra la administración actual y muchos ya lo miran como una estrategia para su campaña al primer cargo de la nación en el 2022.

“Lo he dicho en más de una oportunidad, este gobierno no tiene norte”, dijo Fajardo.

“Un ejemplo contundente con lo que quiero decir con todos esos calificativos es el proceso de vacunación; no tenemos idea para donde vamos, no hay transparencia, no hay pedagogía, todo es incertidumbre”, señaló.

En la columna que publico Fajardo hizo un repaso sobre la situación laboral, violencia e inseguridad en el país, pero además lanzó sus propuestas para estos problemas que afectan a los colombianos.

Estos comentarios y propuestas de Sergio Fajardo se dan luego de una nueva reunión entre la coalición centroizquierda que están formado en la que lograron avances sobre varios principios ideológicos y en la que definieron que en marzo del 2022 se conocería el candidato a la presidencia.

Vea la columna completa dando click aquí.