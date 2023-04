“El Partido Liberal no ha sabido explicar su posición al Gobierno”: representante Dolcey Torres

Una verdadera crisis vive la coalición de Gobierno este fin de semana, por cuenta del inicio del debate de la reforma a la salud radicada por la ministra Carolina Corcho. Mientras que los jefes de los Partidos Liberal, Conservador y de La U han manifestado que si no se incluyen todas sus proposiciones votarán negativo a la ponencia que se discutirá este martes 18 de abril, ya un representante de estos partidos manifestó su inconformidad con esta decisión.

Se trata del representante liberal por Atlántico, Dolcey Torres , quien en las últimas horas renunció a su cargo como vocero de esta colectividad en la Cámara y anunció que votará favorable la reforma. En entrevista con BLU Radio, Torres explicó que en las decisiones del Presidente Cesar Gaviria siempre han sido anunciadas tardíamente sin tener en cuenta a la bancada.

“Mira, yo estoy en desacuerdo con la posición de la directiva del partido sobre sus posturas frente a la reforma a la salud. A nosotros nos convocó el ministro (Alfonso) Prada a la bancada de la Cámara, para preguntarnos cuál es la postura del partido y nosotros ni sabíamos porque nos enteramos a través de los medios cada día cuál iba a ser esa postura. Después de eso nos convocaban a la bancada”, señaló Torres.

El parlamentario fundamentó su respaldo a la reforma con su experiencia de 50 años como médico y exdirectivo en el gremio de la salud. "He participado y he sido actor en todo el sector, he sido médico y gerente de hospital y por eso puedo decirle que la reforma que adelanta el gobierno recoge las problemáticas y necesidades de este sector que hemos vivido", añadió.

Frente a la ponencia alternativa radicada por su compañero Germán Rozo, Torres expresó que esta ponencia tiene 514 artículos que recogen las tres líneas del partido, pero que luego se presentan varias modificaciones y varios temas adicionales que hacen que haya confusión sobre lo que desde las toldas rojas quieren pedirle al Gobierno.

“No pudimos explicarle al Gobierno cuál era la postura Partido. En la ponencia están esas tres es la línea roja pero luego se suman 20.000 temas más y nosotros realmente no pudimos explicarle al gobierno cuál era nuestra postura”, indicó.

