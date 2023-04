Siguen sumándose voces a favor y en contra de la reforma a la salud entre congresistas del Atlántico

A través de un comunicado emitido a la opinión pública sobre la tarde de este viernes, el Representante a La Cámara por el Atlántico, Dolcey Torres; anunció que se retira formalmente de la vocería de su partido, ya que la decisión interna de no apoyar el proyecto de reforma a la salud "va en contravía de sus principios y convicciones como profesional de la salud".

En el documento, Torres manifestó que “éstas son las reformas del cambio, son las reformas que Colombia necesita. Por lo tanto sería incoherente de mi parte defender la posición institucional que han tomado las directivas del Partido Liberal frente a la reforma a la salud. Me aparto de esta decisión en consonancia con mis principios y convicciones como profesional de salud”.

Así mismo, precisó que esperaba que el liberalismo reaccionara a favor de la agenda reformista del cambio, “para llegar a los consensos necesarios para que la votación final del partido refleje, realmente, el sentir de su bancada, pues la reforma a la salud no es ni de Petro, ni de la ministra Corcho, sino de todos los colombianos”.

Tras la renuncia de Torres, el partido designó a dos voceros y ratificó a Carlos Felipe Quintero y Óscar Hernán Sánchez, mientras se mantienen todavía como voceros Carlos Adolfo Ardila y Piedad Correal.

Efraín Cepeda, presidente del partido Conservador; y Mauricio Gómez, senador del partido Liberal; rechazaron exclusión de las proposiciones de sus bancadas.

Efrain Cépeda, presidente del partido Conservador, reiteró que las proposiciones “no son inventos de sus partidos”, sino que se trata de acuerdos verbales a los que se han llegado con la ministra de Salud, Carolina Corcho, en medio de los diálogos que se adelantaron.

En tal sentido, Cepeda precisó que tan sólo un 27% de las proposiciones han sido recogidas en el proyecto de reforma y, mientras se mantengan estas condiciones, el partido votará no, tal como se lo ha pedido la bancada.

“Ojalá que de aquí al martes aparezcan esos acuerdos a los que hemos llegado, pero mientras no aparezcan, que ese fue el mandato que me dio la bancada conservadora, por unanimidad votaremos no al proyecto”, aseguró Cepeda.

Otro de los congresistas que anunció de tajo su rechazo al articulado del proyecto fue Mauricio Gómez, del partido Liberal, quien precisó que si la libre escogencia del usuario, el aseguramiento mixto público/privado y la no burocratización se excluyen de la reforma, los partidos de La U, El Conservador y El Liberal, por unanimidad, votarán no a la reforma el próximo martes.

“Si esas tres líneas rojas no se cambian dentro del articulado del proyecto que presentó la ministra Carolina Corcho, quien se ha mostrado terca frente a los consensos, los tres partidos votaremos no”, dijo Gómez.

