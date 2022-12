El peor político es el que empieza su discurso mencionando a Dios: Petro

Su campaña, su papel en el Senado y la oposición al gobierno de Iván Duque, fueron algunos de los temas de los que habló el ahora senador Gustavo Petro en BLU Radio.



Al explicar los resultados de las elecciones, que ganó el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, el exalcalde de Bogotá condenó la campaña sucia y las mentiras que se dijeron en su contra.



“El aguacate, la abeja y la papaya fueron símbolos de cosas que la gente sabía, tras el voto por mí, que se lograban: la educación pública gratuita, la energía limpia, etc, pero quienes no votan tienen otra cosa en la cabeza, tanto en la abstención como en el voto de Duque, lo que piensan no es que Petro está proponiendo energías limpias. Hay millones que son personas más ignorantes, desde el punto académico, que les llega (la desinformación) y les llega: ‘Petro es ateo. Como Duque dice en su discurso que primero Dios, entonces él es de Dios y Petro es del Diablo’. Eso es carreta, mentira porque lo primero que hay que desconfiar es que un político empiece su discurso con Dios”, expresó.



En ese sentido, expresó que cuando un político inicia así simplemente usa la religión para “matar”.



“Eso es manipular la gente, en sus creencias, en función de una cosa terrenal como el Estado y el poder”, puntualizó.



Sobre las críticas que recibió por proponer una economía no dependiente del petróleo y la minería, Petro manifestó que, si es posible llegar a ese punto, pues casos como el de Venezuela y Libia son el claro ejemplo.



“Hasta los árabes saudíes saben que ese mundo se acaba”, puntualizó.



En cuanto a la oposición, Petro señaló que hará control político para denunciar la corrupción y el mal uso del poder en algunas regiones del país.

“No es repetir lo que ya hice. Es la calle, es la movilización ciudadana. La oposición no está en el Congreso, aunque hay que hacerla. Lo fundamental no está ahí, lo fundamental es si la sociedad se empodera y logra cambiar políticas de gobierno. No esperen verme de corbata en el Congreso”, puntualizó.



Reviva en el siguiente video la entrevista completa: