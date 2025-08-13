Publicidad

"En algún momento iba a ser presidente": director del Centro Democrático sobre Miguel Uribe

El dirigente aseguró que el partido cuenta con pruebas de la “estigmatización permanente” del Gobierno nacional contra distintos sectores políticos de oposición.

vallejo-director-del-centro-democratico-foto-blu-radio-3.jpg
Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 13, 2025 09:14 p. m.

El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, recordó con admiración la trayectoria y el liderazgo de Miguel Uribe Turbay, asesinado el pasado 9 de agosto, y aseguró que siempre creyó que, en algún momento, el senador y precandidato presidencial iba a llegar a la Casa de Nariño.

“Miguel tenía una energía impresionante, yo estaba convencido de que en algún momento iba a ser presidente. Le diría hoy: te necesitamos en el ruedo político, Colombia te necesita luchando por el país”, expresó en Recap de Blu Radio.

Vallejo criticó que el presidente Gustavo Petro haya planteado varias hipótesis sobre el crimen. “No es lógico ni responsable que un jefe de Estado hable de tres o cuatro hipótesis. Esto, como va, quedará en la impunidad, y solo dirán que capturaron a los autores materiales, pero Colombia necesita saber la verdad y quién dio la orden”, advirtió.

El dirigente aseguró que el partido cuenta con pruebas de la “estigmatización permanente” del Gobierno nacional contra distintos sectores políticos. “Vamos a denunciar la responsabilidad política que tiene Gustavo Petro. Tenemos evidencias en sus trinos y discursos, y el magnicidio agrava la situación porque sigue con ese discurso de odio y violencia”, señaló.

Sobre el impacto que dejó el asesinato en la colectividad, Vallejo indicó que el partido atraviesa “un momento muy doloroso” y que, por respeto, suspendieron la actividad proselitista. Tras el duelo, afirmó, el Centro Democrático seleccionará un candidato presidencial capaz de “ganarse el cariño y la confianza de los colombianos”.

El dirigente también reconfirmó que fue el expresidente Álvaro Uribe quien redactó el mensaje que dirigieron a la familia y al país durante la instalación de la cámara ardiente: “Cada letra que leía me traía a la mente a Miguel, a su familia y a Colombia”, contó.

Finalmente, adelantó que en los próximos días o semanas anunciarán el mecanismo y la fecha para escoger al candidato presidencial, probablemente entre los cuatro aspirantes actuales.

