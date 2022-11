En otra mala jugada del micrófono abierto, Antonio Sanguino llama a Petro “saboteador”

Durante la plenaria virtual del Senado, el congresista de la Alianza Verde Antonio Sanguino trató de saboteador a su colega de la Colombia Humana Gustavo Petro, tras dejar el micrófono prendido, luego de que el presidente de la corporación, Lidio García, le diera la palabra y este no se percatara.

"No, le hacemos un favor a Petro para que lo sabotee", señaló Sanguino, sin saber que tenía el micrófono encendido, cuando el presidente del Senado le dio la palabra para que presentara un informe de conciliación sobre una ley.

El hecho provocó risas en algunos congresistas. El presidente García insistió en llamarlo y decirle: "senador, tiene el micrófono abierto, ojo con un jugadita". Esto último, refiriéndose a lo que le pasó al expresidente del Senado Ernesto Macías el pasado 20 de julio.

A su turno, el secretario del Senado le dijo jocosamente "Antonio Fabián Castillo", haciendo referencia a lo que pasó al presidente de la Comisión Séptima,

luego de que este se refiriera de "hijueputa" a su colega Carlos Fernando Motoa.

Molesto, el senador de la Colombia Humana pidió la palabra y expresó, mal humorado: "todo lo que se deje acá con micrófono abierto hace parte de la sesión. Aquí un senador dejó el micrófono abierto y dijo 'para que no lo sabotee Petro'. Eso amerita no solo mi derecho a la réplica, sino saber de qué se trata porque yo no soy un senador que venga aquí a sabotear”.

A los pocos minutos, el senador Antonio Sanguino se refirió al hecho y comentó que se trataba de un video de uno de los congresistas y expresó que este “respeta al senador Petro”.

