Enfrentamiento Uribe - Petro se trasladó a la Cámara de Representantes

Un acalorado intercambio de palabras protagonizaron en la Plenaria de este miércoles las representantes Ángela María Robledo, quien fue fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, y Margarita Restrepo, férrea defensora del expresidente Uribe.



Todo inició con una constancia de Robledo exigiendo respeto al uribismo por el episodio que fue tendencia este martes cuando Uribe le dijo “sicario” tres veces a Petro.

“Cómo es que se permiten estas palabras en este escenario. Un sicariato es el legado que quedó de la mafia en Antioquia. A Petro no se le puede decir sicario moral. A Petro y a mí nos quieren exterminar, quieren que nuestra voz no se siga oyendo. Petro es un hombre de paz”, dijo Angela María Robledo.



Inmediatamente, Margarita Restrepo, que en más de una ocasión se ha enfrentado con Robledo, salió a la defensa de Uribe y dijo que la congresista de la Colombia Humana se “ha hecho camino a punta de críticas al presidente Uribe. ¡Respete a Uribe y respete a Antioquia!”, le gritó Restrepo.



Y agregó: “Esa actitud tanto del senador Gustavo Petro, como de Ángela María Restrepo, no denotan sino una infinita incoherencia y cobardía, sean gallardos, reconozcan cuando las cosas están bien hechas.



También intervino en defensa del senador Álvaro Uribe, el congresista Óscar Darío Pérez.



“El experto, el decano en difamación en Colombia y el decano y el que es erudito en las medias verdades es el doctor Gustavo Petro”, afirmó Pérez.



A lo que finalmente respondió Robledo:



“Van a contar conmigo desde donde sea para defender la propuesta de Colombia Humana así les duela. Y vengo de la región antioqueña pero no de aquellos que quieren ocultar la verdad en Colombia”.

