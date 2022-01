Equipo por Colombia notificó a la Registraduría qué candidatos estarán en su consulta, por ahora

La Registraduría les había pedido a los partidos que, a más tardar el viernes 14 de enero, notificaran con qué sectores irán a consultas interpartidistas para elegir candidato único a la Presidencia. En principio, el Equipo por Colombia había expresado que no iba a dar respuesta a esa solicitud porque faltaba por analizar, entre otras cosas, el ingreso de Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático.

Sin embargo, este martes se conoció una carta que hizo llegar el Partido Conservador al órgano electoral, informando que, de momento, su candidato David Barguil se medirá en la consulta de esa coalición, el próximo 13 de marzo con:

Los grupos significativos de ciudadanos Creemos Colombia, de Federico Gutiérrez, y País de Oportunidades, de Alejandro Char; el candidato del Partido de La U, que será Enrique Peñalosa, y el Partido Mira, con Aydeé Lizarazo.

La carta fue radicada ese 14 de enero, un día antes de que se conociera la decisión de Zuluaga de no buscar alianza con la Coalición de la Experiencia, es decir, descartaron al aspirante uribista, posición que en todo caso no genera sorpresa, pues ya algunos integrantes habían expresado públicamente su oposición y, además, no se concretó ningún acuerdo con el partido de Gobierno.

En todo caso, el Partido Conservador aclaró que ésta no es la última palabra y podría haber cambios.

