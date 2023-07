"Es el momento de ceder para construir un país más equitativo": presidente Petro

El presidente Gustavo Petro instaló oficialmente la segunda legislatura ordinaria, expresando que “inician unas sesiones que prometen ser intensas e interesantes”, ratificando la importancia de tener clara la posición del Gobierno.

“Es el momento de un acuerdo nacional, ya tuvimos una experiencia histórica, sabemos que lo podemos hacer, lo hemos hecho varias veces”, manifestó Petro.

El mandatario agregó en su intervención ante el pleno del Congreso: “Un acuerdo nacional no es que se arrodille el que no tiene, si queremos un cambio hacia adelante no consiste en eso, consiste en que esos que no han tenido nada y han sido excluidos, puedan ser incluidos”.

El jefe de Estado indicó que bajo su Gobierno, Colombia debe volver la vida como un eje de lucha política y social.

“Nosotros queremos construir una potencia mundial de la vida, no es un eslogan de campaña como tantos, es un concepto”, señaló.

En su discurso, el presidente Petro defendió las reformas sociales que ha presentado el Gobierno y que se seguirán tramitando en el Legislativo.

