Petro invitó al Congreso ayudar a convertir a Colombia una "potencia mundial de la vida"

Hasta el Congreso de la República llegó este jueves, 20 de julio, el presidente Gustavo Petro para instaurar la nueva agenda legislativa del Gobierno nacional, desde allí el jefe de Estado habló para senadores y representantes de cara al avance de los proyectos sociales que se esperan "cumplan a cabal con los propósitos de los colombianos".

"Cumplo mi primer año, casi, y, este es mi primer discurso para iniciar una sesiones que prometen ser intensas. Como ocurrió en el periodo pasado, cada uno de ustedes debe ser consciente que el Congreso está discutiendo los temas centrales que afectan la cotidianidad de cada colombiano: la salud, el trabajo, la pensión; las circunstancias que hacen un mejor vivir para todas las colombianas y colombianos, o no", manifestó el presidente Gustavo Petro.

Desde el Congreso se creará una potencia mundial de la vida, dice Petro

Asimismo, el jefe de Estado aseguró que es importante que el Congreso sea claro en los deseos de los colombianos sin prejuicios y mirando más a fondo lo que desea el Gobierno nacional. Petro invitó a los congresistas a usar la razón en la búsqueda que tiene hoy el Gobierno del Cambio, que, en cabeza de él, es "crear una potencia mundial de la vida".

"Colombia en el escenario actual de la humanidad puede ser potencia y lo puede ser volviendo la vida un eje de la lucha política y social, la vida que entra a la política, porque antes era un lugar poco común quién podía cuestionar la vida dirían en parlamentos antiguos incluso quienes no habían leído sobre los grandes genocidios de la humanidad (...) Lo que está en cuestión hoy en el mundo, no es el capitalismo, no es el poder mundial, no es la existencia de unas u otras naciones, lo que está en cuestión hoy es la vida, la existencia, no de unos, de toda la humanidad", puntualizó.

Colombia una potencia que puede cambiar el mundo

Según el mandatario, el mundo está ad portas de una sexta extinción mundial con todo lo que está sucediendo en todo el mundo; por ejemplo; dice él: si se leen los medios de comunicación se ven los problemas del calentamiento global, las sequías están latentes como sucedió en Uruguay.

"Claro que la política cambia, las relaciones de poder terminan en guerra. Donde se creó y fundó por primera vez la palabra democracia, está la fosa común más grande del mundo, no queda en Colombia, no queda en México, queda en Grecia (...) Nosotros hablamos de hacer a Colombia una potencia mundial de la vida , en ese contexto, hoy somos la explosión que nos convierte en la potencia en nuestra diversidad. Somos la explosión vital que nos convierte en una potencia. El camino de Colombia es su propia diversidad, su propia vitalidad, es ser en un mundo que muere una potencia mundial de la vida”, añadió.

Petro pide una reconciliación con la naturaleza

Las energías renovables y las nuevas economías deben ser pilares fundamentales el futuro de Colombia, pues, según el presidente Petro, crean una esperanza en la sociedad de una prosperidad. El mandatario criticó a quienes piensan que la riqueza está en el carbono cuando esta misma ha destruido al mundo a lo largo de la historia.

"Y eso cómo se alcanzará. No voy a profundizar, porque esas fueron las discusiones en Bruselas, pero por lo menos tiene tres elementos fundamentales: la transición energética, cambiar la energía fósil hacía unas más limpias, basadas en el sol, el viento y el agua; el segundo es la electrificación de la movilidad humana, el bus, la moto, el carro, que no usen esos combustible fósiles y el tercero es que la producción es que dejen de usar las materias primas fósiles. Son los tres grandes elementos para construir una economía descarbonizada y en Colombia lo hemos propuesto para convertirnos en una potencia mundial de la vida", aseveró.