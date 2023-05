“Es irrespetuoso que un viceministro me acude de no leer la reforma laboral”: Víctor Manuel Salcedo

El representante Víctor Manuel Salcedo, del Partido de la U, respondió de manera enérgica a las acusaciones del viceministro de Trabajo, Edwin Palma, quien lo señaló de no haber leído el texto de la reforma laboral y lo calificó de irrespetuoso.

Salcedo, ponente de la reforma laboral del partido, manifestó su descontento y dejó claro que no discutirá con el viceministro en Twitter.

“A mí me parece irrespetuoso que un viceministro me acuse de no leer la ponencia que presenté. A mí me parece que esa no es la forma y me parece que un viceministro que no tiene la confianza de la propia ministra porque no fue a las mesas de concertación, de las cuales participé, que no ha estado en el proceso, pues primero debería tener la confianza de su jefe directa y yo no voy a discutir la reforma en Twitter, yo la voy a discutir en el escenario natural de la Comisión Séptima”, dijo

Añadió que al viceministro Palma no le gustó que él haya presentado una ponencia alternativa a la del Gobierno nacional.

“Lo invito para que vea el Twitter que el señor sugirió que yo no había leído la ponencia que presenté. Es una falta de respeto. Yo de verdad estoy dispuesto a dar el debate en el escenario que corresponde, no en Twitter”, puntualizó.

Sobre la ponencia que radicó, Salcedo dijo que propone establecer un ranking de las empresas que cumplen con la paridad de género y premiarlas en colaboración con el Ministerio de Trabajo.

Al ser cuestionado sobre por qué la propuesta se enfoca únicamente en las grandes empresas, Salcedo aclaró que su propuesta abarca todas las empresas, incluyendo los sindicatos. Salcedo agregó que la información recopilada puede servir como base para establecer políticas públicas y tomar decisiones.

Además, dijo que su propuesta alternativa es equilibrada y defiende los derechos individuales de manera progresiva, teniendo en cuenta el aspecto económico. Señaló varios puntos que considera inconstitucionales, como el tema de los servicios públicos esenciales y la autorización de huelgas.